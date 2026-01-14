Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Львов Суд по делу Зинченко отложили из-за отсутствия адвокатов

Суд по делу Зинченко отложили из-за отсутствия адвокатов

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 11:49
Суд по делу об убийстве Ирины Фарион перенесли на 22 января
Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 14 января, началось очередное судебное заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. В то же время рассмотрение фактически не состоялось из-за отсутствия как самого подозреваемого, так и стороны защиты.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Судебное заседание по делу Вячеслава Зинченко снова перенесли

Зинченко в зал суда на этот раз не доставили. Его адвокаты также не явились на заседание — судья зачитал их письменное заявление, в котором отмечалось о невозможности участия в процессе по состоянию здоровья.

null
Вячеслав Зинченко был на заседании суда дистанционно через вебкамеру. Фото: Новини.LIVE

По плану, во время этого заседания суд должен был перейти к осмотру мобильного телефона подозреваемого с участием экспертов, однако из-за отсутствия защитников эти процессуальные действия провести не смогли.

Сам Вячеслав Зинченко обратился в суд с ходатайством о переносе слушания. Суд согласился отложить рассмотрение дела. Следующее судебное заседание назначено на 22 января.

Напомним, известно, что суд принял решение продлить арест Вячеслава Зинченко до 9 марта.

Ранее София Особа высказывалась на тему того, что могло стать причиной убийства ее матери.

суд Львов Ирина Фарион София Особа Вячеслав Зинченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
