Суд по делу об убийстве Ирины Фарион перенесли на 22 января

Во Львове в среду, 14 января, началось очередное судебное заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. В то же время рассмотрение фактически не состоялось из-за отсутствия как самого подозреваемого, так и стороны защиты.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Судебное заседание по делу Вячеслава Зинченко снова перенесли

Зинченко в зал суда на этот раз не доставили. Его адвокаты также не явились на заседание — судья зачитал их письменное заявление, в котором отмечалось о невозможности участия в процессе по состоянию здоровья.

По плану, во время этого заседания суд должен был перейти к осмотру мобильного телефона подозреваемого с участием экспертов, однако из-за отсутствия защитников эти процессуальные действия провести не смогли.

Сам Вячеслав Зинченко обратился в суд с ходатайством о переносе слушания. Суд согласился отложить рассмотрение дела. Следующее судебное заседание назначено на 22 января.

Напомним, известно, что суд принял решение продлить арест Вячеслава Зинченко до 9 марта.

Ранее София Особа высказывалась на тему того, что могло стать причиной убийства ее матери.