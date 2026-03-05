Дело об убийстве Фарион во Львове рассматривают 5 марта

Подозреваемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 5 марта состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион с участием подозреваемого Вячеслава Зинченко. Во время слушания сторона обвинения настаивала на продлении ареста, а адвокат подозреваемого впервые публично заговорил о возможности залога.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Адвокаты Зинченко впервые заговорили о денежном залоге

Во время заседания подозреваемого, как и на предыдущих слушаниях, поддерживали близкие. В зале также находилась дочь Ирины Фарион София, которая пришла вместе с адвокатом.

София вместе с адвокатом вместе с адвокатом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В процессе прокурор заявил ходатайство о продлении срока содержания Зинченко под стражей еще на 60 суток. Зато защита, по словам участников заседания, просила изменить меру пресечения на домашний арест или, как альтернативу, определить размер залога.

Отмечается, что адвокат Игорь Сулима впервые озвучил тему денег в контексте меры пресечения.

Судебное заседание во Львове 5 марта по делу Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сам Вячеслав Зинченко эмоционально объяснял позицию, сравнивая свою ситуацию с другими случаями, когда подозреваемые выходят на свободу под залог. Он говорил, что в течение длительного времени находится в СИЗО, подчеркивал, что не пользуется телефоном и не пытался давать взятки, а также заявлял, что за этот период в отношении него якобы не составляли рапортов.

Отдельно Зинченко просил "справедливости", вспоминал отца, который воюет, а также в выступлении апеллировал к примерам известных политиков и чиновников, после чего снова просил о домашнем аресте.

Отметим, что 14 января судебного заседания по делу Ирины Фарион не состоялось из-за отсутствия адвокатов.

Также судьи приняли решение продлить меру пресечения Вячеславу Зинченко до 4 мая без права внесения залога.