Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове суд рассматривает дело Фарион и ходатайства сторон

Во Львове суд рассматривает дело Фарион и ходатайства сторон

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 11:59
Дело об убийстве Фарион во Львове рассматривают 5 марта
Подозреваемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 5 марта состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион с участием подозреваемого Вячеслава Зинченко. Во время слушания сторона обвинения настаивала на продлении ареста, а адвокат подозреваемого впервые публично заговорил о возможности залога.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Реклама
Читайте также:

Адвокаты Зинченко впервые заговорили о денежном залоге

Во время заседания подозреваемого, как и на предыдущих слушаниях, поддерживали близкие. В зале также находилась дочь Ирины Фарион София, которая пришла вместе с адвокатом.

Софія Особа на суді
София вместе с адвокатом вместе с адвокатом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В процессе прокурор заявил ходатайство о продлении срока содержания Зинченко под стражей еще на 60 суток. Зато защита, по словам участников заседания, просила изменить меру пресечения на домашний арест или, как альтернативу, определить размер залога.

Отмечается, что адвокат Игорь Сулима впервые озвучил тему денег в контексте меры пресечения.

Суд над В'ячеславом Зінченко за вбивство Ірини Фаріон
Судебное заседание во Львове 5 марта по делу Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сам Вячеслав Зинченко эмоционально объяснял позицию, сравнивая свою ситуацию с другими случаями, когда подозреваемые выходят на свободу под залог. Он говорил, что в течение длительного времени находится в СИЗО, подчеркивал, что не пользуется телефоном и не пытался давать взятки, а также заявлял, что за этот период в отношении него якобы не составляли рапортов.

Отдельно Зинченко просил "справедливости", вспоминал отца, который воюет, а также в выступлении апеллировал к примерам известных политиков и чиновников, после чего снова просил о домашнем аресте.

Отметим, что 14 января судебного заседания по делу Ирины Фарион не состоялось из-за отсутствия адвокатов.

Также судьи приняли решение продлить меру пресечения Вячеславу Зинченко до 4 мая без права внесения залога.

суд убийство Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации