Головна Львів У Львові почався суд по справі вбивства Ірини Фаріон

У Львові почався суд по справі вбивства Ірини Фаріон

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 11:59
У Львові стартувало засідання у справі вбивства Фаріон
Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в четвер, 5 беерзня, стартувало чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. На слухання прибули учасники процесу, а підозрюваного В'ячеслава Зінченка, як і раніше, прийшли підтримати його близькі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Читайте також:

Адвокати Зінченка вперше заговорили про грошову заставу

Під час засідання підозрюваного, як і на попередніх слуханнях, підтримували близькі. У залі також перебувала донька Ірини Фаріон Софія, яка прийшла разом із адвокаткою.

Софія Особа на суді
Софія разом з адвокаткою. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У процесі прокурор заявив клопотання про продовження строку тримання Зінченка під вартою ще на 60 діб. Натомість захист, за словами учасників засідання, просив змінити запобіжний захід на домашній арешт або, як альтернативу, визначити розмір застави.

Зазначається, що адвокат Ігор Сулима вперше озвучив тему грошей у контексті запобіжного заходу.

Суд над В'ячеславом Зінченко за вбивство Ірини Фаріон
Судове засідання у Львові 5 березня по справі Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сам В'ячеслав Зінченко емоційно пояснював позицію, порівнюючи свою ситуацію з іншими випадками, коли підозрювані виходять на волю під заставу. Він говорив, що протягом тривалого часу перебуває в СІЗО, наголошував, що не користується телефоном і не намагався давати хабарі, а також заявляв, що за цей період щодо нього нібито не складали рапортів.

Окремо Зінченко просив "справедливості", згадував батька, який воює, а також у виступі апелював до прикладів відомих політиків і чиновників, після чого знову просив про домашній арешт.

Зазначимо, що 14 січня судового засідання по справі Ірини Фаріон не відбулося через відсутність адвокатів. 

Також судді прийняли рішення продовжити запобіжний захід В'ячеславу Зінченко до 4 травня без права внесення застави.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
