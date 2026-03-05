Відео
Суд у Львові продовжив запобіжний захід Зінченку

Суд у Львові продовжив запобіжний захід Зінченку


Дата публікації: 5 березня 2026 12:18
Суд у справі Фаріон — Зінченку продовжили запобіжний захід
В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в четвер, 5 березня, почалося судове слухання у справі В'ячеслава Зінченка. Його підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Запобіжний захід Зінченку

Суд вирішив продовжити підозрюваному В'ячеславу Зінченку запобіжний захід на 60 днів без визначення застави. Він буде перебувати під вартою з 6 березня по 4 травня.

Суд над Зінченком

Суд над В'ячеславом Зінченком розпочався у Львові. У справі допитали низку свідків та дослідили докази. Донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа неодноразово заявляла, що адвокати підозрюваного намагаються затягнути судовий процес.

Під час одного із засідань мати Зінченка заявила, що її син не може бути причетним до злочину. Вона пояснила це тим, що у день замаху на Фаріон він не міг "навіть погано думати".

Адвокати Зінченка просили змінити запобіжний захід, однак Львівський апеляційний суд не задовольнив клопотання. Зінченку не дозволили бути під цілодобовим домашнім арештом.

У лютому 2026 року суд визначив, що підозрюваний буде перебувати під вартою до 9 березня. Водночас судове слухання, яке мало відбутися 16 лютого, перенесли через відсутність одного із захисників Зінченка — Володимира Вороняка.

Що відомо про вбивство Фаріон

У Львові сталася стрілянина 19 липня 2024 року. У поліції підтвердили, що відбувся замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови, її доставили у медзаклад у важкому стані.

20 липня Ірина Фаріон померла у лікарні. Через два дні Львів попрощався з відомою мовознавицею.

Підозрюваного у вбивстві затримали у Дніпрі 25 липня 2024 року. В операції брали участь фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб.

суд Львів підозра Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
