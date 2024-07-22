Ірина Фаріон - у Львові прощаються з мовознавицею

Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові розпочалась церемонія прощання з мовознавицею Іриною Фаріон, яка померла внаслідок вогнепального поранення у скроню. Люди з квітами збираються біля Гарнізонного храму.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Прощання з Іриною Фаріон

На прощання з мовознавицею прийшло чимало людей. Черги тих, хто хоче віддати останню шану Фаріон, постійно збільшуються.

На вулицях міста патрулює поліція. Сам похорон розпочнеться о 14:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Іриною Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

На похорон до екснардепки прийшло багато відомих людей. Так, серед них мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У коментарі Новини.LIVE він зазначив, що в пам'ять Ірини Фаріон у Франківську планують затвердити програму українізації. Йдеться, зокрема, про курси української мови, наліпки та багато іншого.

Окрім того, він додав, що влада Франківська готова фінансово сприяти, щоб знайшли вбивцю, аже "вбивство Фаріон — велика втрата для України".

Водночас депутат Львівської міськради Андріян Гутник зазначив, що йому дивно, чому вбивцю Фаріон досі не затримали, але при цьому його не покидає віра, що його знайдуть.

"Влада повинна знайти і пояснити усьому світові, хто замовник цього вбивства", — наголосив він.

Що відомо про замах на Ірину Фаріон

Нагадаємо, 19 липня на одній з вулиць Львова сталася стрілянина. Було поранено мовознавицю Ірину Фаріон.

Жінку одразу госпіталізували та прооперували, але вона була у критичному стані та незадовго померла.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поліція розглядає кілька варіантів мотивів вбивства екснардепки, серед яких громадська позиція та особиста неприязнь. Також у поліції є деякі підозри щодо нападника, який дійсно кілька днів перебував біля будинку жертви, готуючись до вбивства.

Крім того, правоохоронці назвали прикмети ймовірного вбивці Фаріон та оприлюднили відео з камер спостереження.

Своєю чергою росіяни використовують убивство Ірини Фаріон, щоб розколоти українське суспільство. Голова ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що РФ таким чином намагалася показати, що вони можуть дотягнутися до кого завгодно на львівських вулицях.