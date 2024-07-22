Поліція опублікувала прикмети підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

У поліції назвали прикмети ймовірного вбивці Фаріон та оприлюднили відео
Поліція Львівської області публікує відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.
Про це повідомили в поліції Львівської області у неділю, 21 липня.
Прикмети вбивці Ірини Фаріон
Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.
Прикмети розшукуваного:
- вік — близько 20 років;
- зріст — 170-180 см;
- худорлявої статури.
На момент скоєння злочину був одягнений у:
- спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;
- на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;
- на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;
- на руках — червоні рукавиці.
У поліції наголосили, що не можна вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.
Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне важке поранення голови та була доставлена в лікарню.
Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.
Як заявив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, у момент замаху на життя Ірини Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.
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