Поліція опублікувала прикмети підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Фаріон. Фото: скриншот

Поліція Львівської області публікує відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.

Про це повідомили в поліції Львівської області у неділю, 21 липня.

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Прикмети вбивці Ірини Фаріон

Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Прикмети розшукуваного:

вік — близько 20 років;

зріст — 170-180 см;

худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у:

спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні;

на голові — панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями;

на ногах — білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою;

на руках — червоні рукавиці.

У поліції наголосили, що не можна вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Ймовірний нападник на Фаріон. Фото: поліція Львівщини

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне важке поранення голови та була доставлена в лікарню.

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Як заявив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, у момент замаху на життя Ірини Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла.