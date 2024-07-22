Полиция опубликовала приметы подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве Фарион. Фото: скриншот

Полиция Львовской области публикует видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижения вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в воскресенье, 21 июля.

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Приметы убийцы Ирины Фарион

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.

Приметы разыскиваемого:

возраст — около 20 лет;

рост — 170-180 см;

худощавого телосложения.

На момент совершения преступления был одет в:

спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;

на голове — панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями;

на ногах — белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой;

на руках — красные перчатки.

В полиции отметили, что нельзя принимать никаких мер для самостоятельного задержания разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.

Вероятный нападающий на Фарион. Фото: полиция Львовщины

Сообщение полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное тяжелое ранение головы и была доставлена в больницу.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Как заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в момент покушения на жизнь Ирины Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.