Полиция опубликовала приметы подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

В полиции назвали приметы вероятного убийцы Фарион и обнародовали видео
Полиция Львовской области публикует видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижения вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.
Об этом сообщили в полиции Львовской области в воскресенье, 21 июля.
Приметы убийцы Ирины Фарион
Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.
Приметы разыскиваемого:
- возраст — около 20 лет;
- рост — 170-180 см;
- худощавого телосложения.
На момент совершения преступления был одет в:
- спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;
- на голове — панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями;
- на ногах — белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой;
- на руках — красные перчатки.
В полиции отметили, что нельзя принимать никаких мер для самостоятельного задержания разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.
Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное тяжелое ранение головы и была доставлена в больницу.
После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.
Как заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в момент покушения на жизнь Ирины Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света.
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