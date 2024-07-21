Парастас за Іриною Фаріон у Львові — що відбувається біля храму

Люди біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла починають збиратися люди. Всі вони хочуть попрощатися з Іриною Фаріон.

Про це повідомляють Новини.LIVE у неділю, 21 липня.

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Парастас за Іриною Фаріон

Люди збираються колонами біля входу у храм. Парастас розпочинається о 19:00 та триватиме до 22:00. На вулицях міста патрулює поліція.

Люди біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Фото: Новини.LIVE

Люди біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Люди біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Фото: Новини.LIVE

Люди біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Фото: Новини.LIVE

Люди біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Фото: Новини.LIVE

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови.

Згодом Президент України Володимир Зеленський запевнив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Для цього залучено всі ресурси.

Сусідка громадської діячки заявила, що зловмисник чекав на Фаріон 2-3 тижні. Нападник приходив вранці і сидів на кріслі у дворі.

Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

У момент замаху на життя Ірини Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла. Є надія скористатися камерами тих користувачів, які використовували акумулятори.