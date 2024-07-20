Що відомо про Ірину Фаріон та якими скандалами вона відзначилась

Гучні скандали з Іриною Фаріон — шлях від КПРС до затятої українки
Філологиня, громадський діяч та політик Ірина Фаріон, яка після замаху померла у львівській лікарні, була відома українському соціуму, як відвертий та відчайдушний борець з усім російським. Через свої неоднозначні заяви та виступи завжди опинялась у центрі скандалів, причому пов'язаними із самими проукраїнськими силами.
Новини.LIVE нагадують 19 липня, у суботу, основний життєвий та медійний шлях Ірини Фаріон.
Членкиня КПРС та філолог — стисла біографія Ірини Фаріон
Ірина Фаріон народилась у Львові 29 квітня 1964 року і трудовий шлях почала бібліотекарем. Одночасно вона здобула філологічну освіту та викладала у "Львівській політехніці".
Політичну кар'єру Ірина Фаріон пов'язала з ВО "Свобода" та пробувала балотуватись до Верховної Ради у 2006 році, проте невдало. Тільки у 2012 році їй вдалось стати парламентарем та очолити підкомітет з питань вищої освіти.
Ще у 2013 році з'явилась інформація, що Ірина Фаріон за часів СРСР була членкинею КПРС. Відповідні документи оприлюднило видання Zaxid.net, яке зазначило, що в архівах немає жодного протоколу, що Фаріон покинула лави КПРС до 1991 року, коли діяльність компартії на території України була заборонена офіційно.
В архівних протоколах, за даними Zaxid.net, є чимало особистих характеристик на Ірину Фаріон, в тому числі з помітками, що вона заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами.
Сама Фаріон відкидала такі звинувачення, але потім признала факт перебування у КПРС, але пояснила це бажанням "зруйнувати партію зсередини".
Найгучніші скандали з Іриною Фаріон
Важко перерахувати, скільки скандалів через висловлювання Ірини Фаріон виникало у медіа-середовищі та у суспільстві. Але найгучнішим стало її висловлювання про російськомовних військових ЗСУ, в тому числі бійців "Азову".
"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай вони називають себе руськими", — заявила вона в одному з інтерв'ю.
На таку заяву відреагував Максим Жорін — заступник командира 3-ої ОШБр, командир полку "Азов" (2016—2017).
Після цього студенти "Львівської політехніки" вийшли на мітинг проти того, щоб Фаріон викладала в їхньому навчальному закладі. Керівництво вишу та Міністерство освіти підтримало вимоги студентів, після чого Ірину Фаріон звільнили.
Проте й інші студенти вишу теж вийшли на мітинг на підтримку Ірини Фаріон.
Також Ірина Фаріон виклала у листопаді 2023 року у свій Telegram повідомлення від студента, що є прибічником України в окупованому Криму.
На прохання спільноти приховати його ім'я Фаріон відмовила і попросила "не давати їй порад". Звичайно, до хлопця дуже швидко завітали представники ФСБ.
А ще Ірина Фаріон розповідала, як її онук "за допомогою кулаків" вчить російськомовних дітей в дитячому садку українській мові. А бомбардування та знищення російськими окупантами Маріуполя пов'язала з "кармічністю" за підтримку містянами проросійських політиків.
Також в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE Ірина Фаріон розповідала про свої особисті методи боротьби з російською мовою та про те, що будь-яка критика її не цікавить, адже вона опікується тільки "безпекою українців і відчуттям того, що вони панують у себе вдома".
Нагадаємо, що на замах на Ірину Фаріон відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що вживаються усі заходи, щоб упіймати злочинця.
А у Нацполіції вже повідомили, що постріли в Ірину Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство.
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