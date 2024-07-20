Що відомо про Ірину Фаріон та якими скандалами вона відзначилась

Ірина Фаріон під час викладання у "Львівській політехніці". Фото: соцмережі Ірини Фаріон

Філологиня, громадський діяч та політик Ірина Фаріон, яка після замаху померла у львівській лікарні, була відома українському соціуму, як відвертий та відчайдушний борець з усім російським. Через свої неоднозначні заяви та виступи завжди опинялась у центрі скандалів, причому пов'язаними із самими проукраїнськими силами.

Новини.LIVE нагадують 19 липня, у суботу, основний життєвий та медійний шлях Ірини Фаріон.

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Членкиня КПРС та філолог — стисла біографія Ірини Фаріон

Ірина Фаріон народилась у Львові 29 квітня 1964 року і трудовий шлях почала бібліотекарем. Одночасно вона здобула філологічну освіту та викладала у "Львівській політехніці".

Політичну кар'єру Ірина Фаріон пов'язала з ВО "Свобода" та пробувала балотуватись до Верховної Ради у 2006 році, проте невдало. Тільки у 2012 році їй вдалось стати парламентарем та очолити підкомітет з питань вищої освіти.

Ще у 2013 році з'явилась інформація, що Ірина Фаріон за часів СРСР була членкинею КПРС. Відповідні документи оприлюднило видання Zaxid.net, яке зазначило, що в архівах немає жодного протоколу, що Фаріон покинула лави КПРС до 1991 року, коли діяльність компартії на території України була заборонена офіційно.

Архіви з документами про членство Фаріон у КПРС. Фото: Zaxid.net

В архівних протоколах, за даними Zaxid.net, є чимало особистих характеристик на Ірину Фаріон, в тому числі з помітками, що вона заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами.

Сама Фаріон відкидала такі звинувачення, але потім признала факт перебування у КПРС, але пояснила це бажанням "зруйнувати партію зсередини".

Найгучніші скандали з Іриною Фаріон

Важко перерахувати, скільки скандалів через висловлювання Ірини Фаріон виникало у медіа-середовищі та у суспільстві. Але найгучнішим стало її висловлювання про російськомовних військових ЗСУ, в тому числі бійців "Азову".

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай вони називають себе руськими", — заявила вона в одному з інтерв'ю.

На таку заяву відреагував Максим Жорін — заступник командира 3-ої ОШБр, командир полку "Азов" (2016—2017).

Реакція Максима Жоріна на висловлювання Ірини Фаріон. Фото: Скриншот

Після цього студенти "Львівської політехніки" вийшли на мітинг проти того, щоб Фаріон викладала в їхньому навчальному закладі. Керівництво вишу та Міністерство освіти підтримало вимоги студентів, після чого Ірину Фаріон звільнили.

Проте й інші студенти вишу теж вийшли на мітинг на підтримку Ірини Фаріон.

Виступ студентів проти того, щоб Ірина Фаріон викладала в "Львівській політехніці". Фото: Скриншот

Також Ірина Фаріон виклала у листопаді 2023 року у свій Telegram повідомлення від студента, що є прибічником України в окупованому Криму.

Повідомлення в Telegram-каналі Ірини Фаріон. Фото: Скриншот

На прохання спільноти приховати його ім'я Фаріон відмовила і попросила "не давати їй порад". Звичайно, до хлопця дуже швидко завітали представники ФСБ.

А ще Ірина Фаріон розповідала, як її онук "за допомогою кулаків" вчить російськомовних дітей в дитячому садку українській мові. А бомбардування та знищення російськими окупантами Маріуполя пов'язала з "кармічністю" за підтримку містянами проросійських політиків.

Також в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE Ірина Фаріон розповідала про свої особисті методи боротьби з російською мовою та про те, що будь-яка критика її не цікавить, адже вона опікується тільки "безпекою українців і відчуттям того, що вони панують у себе вдома".

Нагадаємо, що на замах на Ірину Фаріон відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що вживаються усі заходи, щоб упіймати злочинця.

А у Нацполіції вже повідомили, що постріли в Ірину Фаріон кваліфікували як замах на умисне вбивство.