Что известно об Ирине Фарион и какими скандалами она отличилась

Ирина Фарион во время преподавания во "Львовской политехнике". Фото: соцсети Ирины Фарион

Филологиня, общественный деятель и политик Ирина Фарион, которая после покушения умерла во львовской больнице, была известна украинскому социуму, как отчаянный борец со всем российским. Из-за своих неоднозначных заявлений и выступлений всегда оказывалась в центре скандалов, причем связанными и с проукраинскими силами.

Новини.LIVE напоминают 19 июля, в субботу, об основных моментах жизненного и медийного пути Ирины Фарион.

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Член КПСС и филолог — краткая биография Ирины Фарион

Ирина Фарион родилась во Львове 29 апреля 1964 и трудовой путь начала библиотекарем. Одновременно она получила филологическое образование и преподавала во "Львовской политехнике".

Политическую карьеру Ирина Фарион связала с ВО "Свобода" и пыталась баллотироваться в Верховную Раду в 2006 году, однако неудачно. Только в 2012 году ей удалось стать депутатом и возглавить подкомитет по вопросам высшего образования.

Еще в 2013 году появилась информация, что Ирина Фарион во времена СССР была членом КПСС. Соответствующие документы обнародовало издание Zaxid.net, отметившее, что в архивах нет ни одного протокола, что Фарион покинула ряды КПСС до 1991 года, когда деятельность компартии на территории Украины была запрещена официально.

Архивы с документами о членстве Фарион в КПСС. Фото: Zaxid.net

В архивных протоколах, по данным Zaxid.net, есть немало личных характеристик Ирины Фарион, в том числе с пометками, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами.

Сама Фарион отвергала такие обвинения, но затем признала факт пребывания в КПСС, но объяснила это желанием "разрушить партию изнутри".

Самые громкие скандалы с Ириной Фарион

Трудно перечислить, сколько скандалов из-за высказываний Ирины Фарион возникало в СМИ и обществе. Но самым громким стало ее высказывание о русскоязычных военных ВСУ, в том числе бойцах "Азова".

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть они называют себя русскими", — заявила она в одном из интервью.

На такое заявление отреагировал Максим Жорин — заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017).

Реакция Максима Жорина на высказывания Ирины Фарион. Фото: Скриншот

После этого студенты "Львовской политехники" вышли на митинг против того, чтобы Фарион преподавала в их учебном заведении. Руководство вуза и Министерство образования поддержало требования студентов, после чего Ирину Фарион уволили.

Однако и другие студенты вуза тоже вышли на митинг уже в поддержку Ирины Фарион.

Выступление студентов против того, чтобы Ирина Фарион преподавала во "Львовской политехнике". Фото: Скриншот

Также Ирина Фарион выложила в ноябре 2023 года в свой Telegram сообщение от студента, являющегося сторонником Украины в оккупированном Крыму.

Сообщения в Telegram-канале Ирины Фарион. Фото: Скриншот

На просьбу сообщества скрыть его имя Фарион отказала и попросила "не давать ей советов". Конечно, к парню очень быстро пришли представители ФСБ.

А еще Ирина Фарион рассказывала, как ее внук "с помощью кулаков" учит русскоязычных детей в детском саду украинскому языку. А бомбардировка и уничтожение российскими оккупантами Мариуполя связала с "кармичностью" за поддержку горожанами пророссийских политиков.

Также в эксклюзивном интервью Новости.LIVE Ирина Фарион рассказывала о своих личных методах борьбы с русским языком и о том, что любая критика ее не интересует, ведь она беспокоится только "о безопасности украинцев и о том, чтобы они ощущали себя хозяевами украинской земли".

Напомним, что на покушение на Ирину Фарион отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что принимаются все меры, чтобы поймать преступника.

А в Нацполиции уже сообщили, что выстрелы в Ирину Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство.