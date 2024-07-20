Что известно об Ирине Фарион и какими скандалами она отличилась

Громкие скандалы с Ириной Фарион — путь от КПСС к ярой украинке
Филологиня, общественный деятель и политик Ирина Фарион, которая после покушения умерла во львовской больнице, была известна украинскому социуму, как отчаянный борец со всем российским. Из-за своих неоднозначных заявлений и выступлений всегда оказывалась в центре скандалов, причем связанными и с проукраинскими силами.
Новини.LIVE напоминают 19 июля, в субботу, об основных моментах жизненного и медийного пути Ирины Фарион.
Член КПСС и филолог — краткая биография Ирины Фарион
Ирина Фарион родилась во Львове 29 апреля 1964 и трудовой путь начала библиотекарем. Одновременно она получила филологическое образование и преподавала во "Львовской политехнике".
Политическую карьеру Ирина Фарион связала с ВО "Свобода" и пыталась баллотироваться в Верховную Раду в 2006 году, однако неудачно. Только в 2012 году ей удалось стать депутатом и возглавить подкомитет по вопросам высшего образования.
Еще в 2013 году появилась информация, что Ирина Фарион во времена СССР была членом КПСС. Соответствующие документы обнародовало издание Zaxid.net, отметившее, что в архивах нет ни одного протокола, что Фарион покинула ряды КПСС до 1991 года, когда деятельность компартии на территории Украины была запрещена официально.
В архивных протоколах, по данным Zaxid.net, есть немало личных характеристик Ирины Фарион, в том числе с пометками, что она поощряла изучение русского языка иностранными студентами.
Сама Фарион отвергала такие обвинения, но затем признала факт пребывания в КПСС, но объяснила это желанием "разрушить партию изнутри".
Самые громкие скандалы с Ириной Фарион
Трудно перечислить, сколько скандалов из-за высказываний Ирины Фарион возникало в СМИ и обществе. Но самым громким стало ее высказывание о русскоязычных военных ВСУ, в том числе бойцах "Азова".
"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть они называют себя русскими", — заявила она в одном из интервью.
На такое заявление отреагировал Максим Жорин — заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017).
После этого студенты "Львовской политехники" вышли на митинг против того, чтобы Фарион преподавала в их учебном заведении. Руководство вуза и Министерство образования поддержало требования студентов, после чего Ирину Фарион уволили.
Однако и другие студенты вуза тоже вышли на митинг уже в поддержку Ирины Фарион.
Также Ирина Фарион выложила в ноябре 2023 года в свой Telegram сообщение от студента, являющегося сторонником Украины в оккупированном Крыму.
На просьбу сообщества скрыть его имя Фарион отказала и попросила "не давать ей советов". Конечно, к парню очень быстро пришли представители ФСБ.
А еще Ирина Фарион рассказывала, как ее внук "с помощью кулаков" учит русскоязычных детей в детском саду украинскому языку. А бомбардировка и уничтожение российскими оккупантами Мариуполя связала с "кармичностью" за поддержку горожанами пророссийских политиков.
Также в эксклюзивном интервью Новости.LIVE Ирина Фарион рассказывала о своих личных методах борьбы с русским языком и о том, что любая критика ее не интересует, ведь она беспокоится только "о безопасности украинцев и о том, чтобы они ощущали себя хозяевами украинской земли".
Напомним, что на покушение на Ирину Фарион отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что принимаются все меры, чтобы поймать преступника.
А в Нацполиции уже сообщили, что выстрелы в Ирину Фарион квалифицировали как покушение на умышленное убийство.
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