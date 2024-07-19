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Сусідка Фаріон заявила, нападник кілька тижнів готувався до замаху на мовознавицю

19 липня 2024 22:31
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Сусідка Фаріон розповіла про перші миті після замаху на Фаріон
Ірина Фаріон. Фото: скриншот з відео
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 19 липня, на мовознавицю Ірину Фаріон скоїли замах. Сусідка громадської діячки заявила, що зловмисник чекав на Фаріон 2-3 тижні.

Про це вона розповіла в коментарі для "Ми-Україна".

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За словами Софії Іванишин, чоловік приходив вранці і сидів на кріслі у дворі. Вона додала, що коли почула постріл, спочатку подумала, що це сирена тривоги.

"Почувши постріл, подумали що сирена тривоги. А потім підбігли і побачили. Вона вже лежала і жіночка-сусідка над нею молилася "Іра тримайся…". Потім викликали швидку та поліцію", — додала жінка.

Раніше ми писали, що у Львові було чутно постріли. Ймовірно, поранень зазнала Ірина Фаріон, яку відвезли до лікарні. Згодом цю інформацію підтвердила поліція.

Лікарі з Лікарні Святого Пантелеймона Першого в свою чергу повідомили, що стан мовознавиці дуже важкий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон. Також ми розповідали, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Львів поліція Україна замах Ірина Фаріон

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