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Соседка Фарион заявила, что нападающий несколько недель готовился к покушению на языковеда

19 июля 2024 22:31
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Соседка Фарион рассказала о первых мгновениях после покушения на Фарион
Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В пятницу, 19 июля, на языковеда Ирину Фарион покушались. Соседка общественного деятеля заявила, что злоумышленник ждал Фарион 2-3 недели.

Об этом она рассказала в комментарии для "Мы-Украина".

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По словам Софии Иванишин, мужчина приходил по утрам и сидел на кресле во дворе. Она добавила, что услышав выстрел, сначала подумала, что это сирена тревоги.

"Услышав выстрел, подумали что сирена тревоги. А потом подбежали и увидели. Она уже лежала и женщина-соседка над ней молилась "Ира держись…". Потом вызвали скорую и полицию", — добавила женщина.

Раньше мы писали, что во Львове были слышны выстрелы. Вероятно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу. Впоследствии эту информацию подтвердила полиция.

Врачи из Больницы Святого Пантелеймона Первого в свою очередь сообщили, что состояние языковеда очень тяжелое.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион. Также мы рассказывали, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

Львов полиция Украина покушение Ирина Фарион

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