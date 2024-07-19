Соседка Фарион рассказала о первых мгновениях после покушения на Фарион

Ирина Фарион. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 19 июля, на языковеда Ирину Фарион покушались. Соседка общественного деятеля заявила, что злоумышленник ждал Фарион 2-3 недели.

Об этом она рассказала в комментарии для "Мы-Украина".

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Покушение на Ирину Фарион 19 июля

По словам Софии Иванишин, мужчина приходил по утрам и сидел на кресле во дворе. Она добавила, что услышав выстрел, сначала подумала, что это сирена тревоги.

"Услышав выстрел, подумали что сирена тревоги. А потом подбежали и увидели. Она уже лежала и женщина-соседка над ней молилась "Ира держись…". Потом вызвали скорую и полицию", — добавила женщина.

Раньше мы писали, что во Львове были слышны выстрелы. Вероятно, ранения получила Ирина Фарион, которую отвезли в больницу. Впоследствии эту информацию подтвердила полиция.

Врачи из Больницы Святого Пантелеймона Первого в свою очередь сообщили, что состояние языковеда очень тяжелое.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион. Также мы рассказывали, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство.