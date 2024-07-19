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Замах на Ірину Фаріон — що сказали в лікарні

19 липня 2024 20:42
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
В лікарні прокоментували замах на Ірину Фаріон
Ірина Фаріон. Фото: Детектор Медіа
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові невідомий чоловік стріляв у мовознавицю та педагога Ірину Фаріон. За інформацією лікарів, вона перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у п'ятницю, 19 липня.

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"Близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова поступила жінка з вогнепальним пораненням. Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий", — розповіли в лікарні. 

Медики зазначили, що з огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, більш детальної інформації вони не можуть додати. Такі правила стосуються і публічних осіб.

Раніше ми писали, що у Львові було чутно постріли. Ймовірно, поранень зазнала Ірина Фаріон, яку відвезли до лікарні. Згодом цю інформацію підтвердила поліція.

Львів стрілянина замах лікарі Ірина Фаріон

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