Парастас за Ириной Фарион во Львове — что происходит возле храма

Люди возле храма Гарнизона святых апостолов Петра и Павла во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла начинают собираться люди. Все они хотят попрощаться с Ириной Фарион.

Об этом сообщают Новини.LIVE в воскресенье, 21 июля.

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Парастас за Ириной Фарион

Люди собираются колоннами у входа в храм. Парастас начинается в 19:00 и продлится до 22:00. На улицах города патрулирует полиция.

Люди возле храма Гарнизона святых апостолов Петра и Павла во Львове. Фото: Новини.LIVE

Люди возле храма Гарнизона святых апостолов Петра и Павла во Львове. Фото: Новини.LIVE

Известно, что церемония похорон начнется в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Люди возле храма Гарнизона святых апостолов Петра и Павла во Львове. Фото: Новини.LIVE

Люди возле храма Гарнизона святых апостолов Петра и Павла во Львове. Фото: Новини.LIVE

Люди возле храма Гарнизона святых апостолов Петра и Павла во Львове. Фото: Новини.LIVE

Убийство Ирины Фарион — что известно

Во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.

Соседка общественного деятеля заявила, что злоумышленник ждал Фарион 2-3 недели. Нападающий приходил утром и сидел на кресле во дворе.

После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она умерла во львовской больнице. По словам врачей, сердце пациента не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

В момент покушения на жизнь Ирины Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света. Есть надежда воспользоваться камерами пользователей, которые использовали аккумуляторы.