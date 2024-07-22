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Во Львове началась процессия прощания с Ириной Фарион — первые фото

22 июля 2024 13:43
Катерина Османская - Редактор
Ирина Фарион - во Львове прощаются с языковедом
Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Во Львове началась церемония прощания с языковедом Ириной Фарион, которая умерла в результате огнестрельного ранения в висок. Люди с цветами собираются у Гарнизонного храма. 

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE

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Прощание с Ириной Фарион

На прощание с языковедом пришли многие. Очереди тех, кто хочет отдать последнее уважение Фариону, постоянно увеличиваются.

На улицах города патрулирует полиция. Сами похороны начнутся в 14:00 в Гарнизонном храме Петра и Павла.

  • Во Львове началась процессия прощания с Ириной Фарион — первые фото - фото 1
    Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE
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    Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE
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    Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE
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    Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Во Львове началась процессия прощания с Ириной Фарион — первые фото - фото 5
    Прощание с Ириной Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE
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На похороны к экс-нардепу пришло много известных людей. Так, среди них мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. 

В комментарии Новини.LIVE он отметил, что в память Ирины Фарион во Франковске планируют утвердить программу украинизации. Речь идет, в частности, о курсах украинского языка, наклейки и многое другое.

Кроме того, он добавил, что власти Франковска готовы финансово способствовать, чтобы нашли убийцу, ведь "убийство Фарион — большая потеря для Украины".

В то же время депутат Львовского горсовета Андриан Гутник отметил, что ему странно, почему убийцу Фарион до сих пор не задержали, но при этом его не покидает вера, что его найдут.  

"Власть должна найти и объяснить всему миру, кто заказчик этого убийства", — подчеркнул он. 

Что известно о покушении на Ирину Фарион

Напомним, 19 июля на одной из улиц Львова произошла стрельба. Был ранен языковед Ирина Фарион.

Женщину сразу госпитализировали и прооперировали, но она была в критическом состоянии и незадолго умерла.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полиция рассматривает несколько вариантов мотивов убийства экс-нардепки, среди которых общественная позиция и личная неприязнь. Также у полиции есть некоторые подозрения в отношении нападающего, действительно несколько дней находившегося у дома жертвы, готовясь к убийству.

Кроме того, правоохранители назвали приметы вероятного убийцы Фарион и обнародовали видео с камер наблюдения.

В свою очередь россияне используют убийство Ирины Фарион, чтобы расколоть украинское общество. Глава ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что РФ таким образом пыталась показать, что они могут дотянуться до кого угодно на львовских улицах.

убийство Львов похороны Ирина Фарион

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