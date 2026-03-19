Во Львове продолжается заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион.

Во Львове 19 марта началось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сначала сторона защиты настаивала на его переносе из-за отсутствия одного из адвокатов подозреваемого Вячеслава Зинченко. Однако суд решил продолжить заседание.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Читайте также:

Заседание суда по делу убийства Фарион

В начале заседания адвокат подозреваемого Игорь Сулима просил перенести слушание из-за отсутствия другого защитника Владимира Вороняка. По его словам, он болеет. Однако прокурор Дмитрий Петлеваный заявил, что из-за болезни адвоката переносили уже восемь судебных заседаний.

"Я после вчерашнего заседания подсчитал, сколько заседаний уже отложилось из-за неявки Вороняка. У меня получилось 8 заседаний", — сказал Петлеваный.

Сам подозреваемый Вячеслав Зинченко сказал, что ему постоянно говорят, что его адвокат "уже скоро выздоровеет".

Вячеслав Зинченко в зале суда.

В результате судьи поддержали прокурора и заседание продолжилось. Сегодня допрашивали свидетеля, которая утверждает, что видела подозреваемого на месте преступления. Журналистам не разрешили съемку и показывать лицо женщины.

Так, соседка рассказала, что видела Зинченко за две недели до убийства Ирины Фарион. По ее словам, он был в яркой одежде и на него было трудно не обратить внимания.

"Он сидел на скамейке, и было еще странно, что он сидел в сторону шестого подъезда и седьмого. В течение двух недель", — отметила женщина.

Убийство Ирины Фарион

Ирину Фарион убили 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный выстрелил в языковеда возле ее дома на улице Масарика.

Уже 25 июля 2024 года в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. По данным следствия, во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Сначала ему инкриминировали умышленное убийство, а затем, в декабре 2024 года, переквалифицировали подозрение: теперь речь идет об умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконном обращении с оружием.

Предыдущее судебное заседание по делу убийства языковеда прошло 5 марта 2026 года. Тогда подозреваемому продлили меру пресечения еще на 60 дней. Он будет находиться под стражей с 6 марта по 4 мая.