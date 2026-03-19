Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Во Львове продолжается заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

Во Львове продолжается заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 13:49
Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 19 марта началось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сначала сторона защиты настаивала на его переносе из-за отсутствия одного из адвокатов подозреваемого Вячеслава Зинченко. Однако суд решил продолжить заседание.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Читайте также:

Заседание суда по делу убийства Фарион

В начале заседания адвокат подозреваемого Игорь Сулима просил перенести слушание из-за отсутствия другого защитника Владимира Вороняка. По его словам, он болеет. Однако прокурор Дмитрий Петлеваный заявил, что из-за болезни адвоката переносили уже восемь судебных заседаний.

"Я после вчерашнего заседания подсчитал, сколько заседаний уже отложилось из-за неявки Вороняка. У меня получилось 8 заседаний", — сказал Петлеваный.

Сам подозреваемый Вячеслав Зинченко сказал, что ему постоянно говорят, что его адвокат "уже скоро выздоровеет".

Вбивство Ірини Фаріон
Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В результате судьи поддержали прокурора и заседание продолжилось. Сегодня допрашивали свидетеля, которая утверждает, что видела подозреваемого на месте преступления. Журналистам не разрешили съемку и показывать лицо женщины.

Так, соседка рассказала, что видела Зинченко за две недели до убийства Ирины Фарион. По ее словам, он был в яркой одежде и на него было трудно не обратить внимания.

"Он сидел на скамейке, и было еще странно, что он сидел в сторону шестого подъезда и седьмого. В течение двух недель", — отметила женщина.

Убийство Ирины Фарион

Ирину Фарион убили 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный выстрелил в языковеда возле ее дома на улице Масарика.

Уже 25 июля 2024 года в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко. По данным следствия, во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Сначала ему инкриминировали умышленное убийство, а затем, в декабре 2024 года, переквалифицировали подозрение: теперь речь идет об умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконном обращении с оружием.

Предыдущее судебное заседание по делу убийства языковеда прошло 5 марта 2026 года. Тогда подозреваемому продлили меру пресечения еще на 60 дней. Он будет находиться под стражей с 6 марта по 4 мая.

суд убийство Львов Ирина Фарион
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации