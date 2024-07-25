Убийство Ирины Фарион — кадры с места задержания и обыска у подозреваемого

Правоохранители во время задержания подозреваемого в убийстве Фарион. Фото: скриншот из видео

В Днепре 25 июля был задержан подозреваемый в убийстве экснардепа Ирины Фарион. Правоохранители провели обыск в его квартире. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что мужчина готовился минимум два месяца.

Об этом сообщило Радио Свобода в понедельник, 25 июля.

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В Днепре стражи порядка провели обыск в квартире подозреваемого в убийстве Фарион. Глава МВД отметил, что задержанный готовился как минимум два месяца.

"Мы проследили его движение, передвижение, мы проследили, как он переодевался, каким образом менял походку, каким образом менял маршруты передвижения, как минимум он менял три раза места жительства", — отметил Клименко.

В настоящее время рассматриваются такие версии преступления как общественная деятельность жертвы, личная неприязнь или российский след.

Мы сообщали, что в Днепре 25 июля задержан подозреваемый в совершении убийства языковеда Ирины Фарион.

Полиция обнародовала фотографии мужчины.

Также мы писали, что отец задержанного убежден, что у сына не было мотивов стрелять в языковеда.