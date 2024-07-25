Вбивство Ірини Фаріон — кадри з місця затримання і обшуку у підозрюваного

Правоохоронці під час затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Фото: скриншот з відео

У Дніпрі 25 липня було затримано підозрюваного у вбивстві екснардепки Ірини Фаріон. Правоохоронці здійснили обшук в його квартирі. Голова МВС Ігор Клименко заявив, що чоловік готувався мінімум два місяці.

Про це повідомило Радіо Свобода у понеділок, 25 липня.

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У Дніпрі правоохоронці провели обшук в квартирі підозрюваного у вбивстві Фаріон. Голова МВС зазначив, що затриманий готувався як мінімум два місяці.

"Ми прослідкували його рух, пересування, ми прослідкували, як він переодягався, яким чином змінював ходу, яким чином змінював маршрути пересування, як мінімум він змінював три рази місця проживання", — зауважив Клименко.

Наразі розглядаються такі версії злочину як громадська діяльність жертви, особиста неприязнь або ж російський слід.

Ми повідомляли, що у Дніпрі 25 липня затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Поліція оприлюднила фотографії чоловіка.

Також ми писали, що батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю.