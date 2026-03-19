У Львові триває засідання у справі вбивства Ірини Фаріон

Судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон.

У Львові 19 березня розпочалося чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Спершу сторона захисту наполягала на його перенесенні через відсутність одного із адвокатів підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Однак суд вирішив продовжити засідання.

На початку засідання адвокат підозрюваного Ігор Сулима просив перенести слухання через відсутність іншого захисника Володимира Вороняка. За його словами, він хворіє. Однак прокурор Дмитро Петльований заявив, що через хворобу адвоката переносили вже вісім судових засідань.

"Я після вчорашнього засідання підрахував, скільки засідань вже відклалося через неявку Вороняка. У мене вийшло 8 засідань", — сказав Петльований.

Сам підозрюваний В'ячеслав Зінченко сказав, що йому постійно кажуть, що його адвокат "вже скоро одужає".

В результаті судді підтримали прокурора та засідання продовжилося. Сьогодні допитували свідка, яка стверджує, що бачила підозрюваного на місці злочину. Журналістам не дозволили зйомку та показувати обличчя жінки.

Так, сусідка розповіла, що бачила Зінченка за два тижні до вбивства Ірини Фаріон. За її словами, він був в яскравому одязі і на нього було важко не звернути уваги.

"Він сидів на лавці, і було ще дивно, що він сидів в сторону шостого під'їзду і сьомого. Протягом двох тижнів", — зазначила жінка.

Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року у Львові. Невідомий вистрілив у мовознавиці біля її будинку на вулиці Масарика.

Вже 25 липня 2024 року у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка. За даними слідства, під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Спочатку йому інкримінували умисне вбивство, а згодом, у грудні 2024 року, перекваліфікували підозру: тепер ідеться про умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю.

Попереднє судове засідання у справі вбивства мовознавиці пройшло 5 березня 2026 року. Тоді підозрюваному продовжили запобіжний захід ще на 60 днів. Він буде перебувати під вартою з 6 березня по 4 травня.