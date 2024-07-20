Смерть Ірини Фаріон 19 липня — справу перекваліфікували на умисне вбивство

Екснардепка і мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Олександр Синиця / УНІАН

Правоохоронці перекваліфікували справу мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон із нападу на навмисне вбивство. В п'ятницю, 19 липня, у Львові на жінку було скоєно замах, внаслідок чого вона загинула в лікарні.

Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.

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"Злочин перекваліфіковано на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років", — зазначили правоохоронці.

Поліцейські додали, що наразі докладають усіх зусиль, щоб встановити особу вбивці та затримати його.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Національна поліція України"

Подробиці нападу на Ірину Фаріон 19 липня

Нагадаємо, що на Ірину Фаріон напали в п'ятницю, 19 липня, у Львові. невідомий вистрілив їй у голову з вогнепальної зброї, завдавши тяжких пошкоджень. Згодом жінку забрала швидка, лікарі боролися за її життя на операційному столі, опісля перевели до реанімаційного відділення для продовження лікування, однак серце Фаріон не витримало.

За словами Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, напад на мовознавицю кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Водночас щодо нападу на Фаріон висловився Президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що наразі Клименко та керівник СБУ Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на мовознавицю.

Додамо, що першим повідомив про смерть Фаріон депутат ЛМР Ігор Зінченко, уточнивши, що це сталося о 23:20.