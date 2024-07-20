Смерть Ирины Фарион 19 июля — дело переквалифицировали на умышленное убийство

Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион. Фото: Александр Синица / УНИАН

Правоохранители переквалифицировали дело языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион по нападению на умышленное убийство. В пятницу, 19 июля, во Львове на женщину было совершено покушение, в результате чего она погибла в больнице.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

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Дело Ирины Фарион

"Преступление переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком до пятнадцати лет", — отметили правоохранители.

Полицейские добавили, что сейчас прилагают все усилия, чтобы установить личность убийцы и задержать его.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Национальная полиция Украины"

Подробности нападения на Ирину Фарион 19 июля

Напомним, что на Ирину Фарион напали в пятницу, 19 июля, во Львове. неизвестный выстрелил ей в голову из огнестрельного оружия, нанеся тяжелые повреждения. Впоследствии женщину забрала скорая, врачи боролись за ее жизнь на операционном столе, затем перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения, однако сердце Фарион не выдержало.

По словам Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, нападение на языковеда квалифицировано как покушение на умышленное убийство.

В то же время по поводу нападения на Фарион высказался Президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что сейчас Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на языковеда.

Добавим, что первым сообщил о смерти Фарион депутат ЛГС Игорь Зинченко, уточнив, что это произошло в 23:20.