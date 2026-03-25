Підозрювані у вбивствах Фаріон і Парубія виявилися співкамерниками

В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

У Львові обвинувачені у резонансних справах опинилися в одній камері слідчого ізолятора. Йдеться про фігурантів справ, пов'язаних із загибеллю Ірини Фаріон та Андрія Парубія. Інформація стала відома під час засідання Шевченківського районного суду.

Її озвучив один з обвинувачених під час розгляду справи, повідомляє портал Новини.LIVE.

За словами В'ячеслава Зінченка, його співкамерником є Михайло Сцельников. Останній проходить обвинуваченим в іншій гучній справі. При цьому, як зазначив Зінченко, між ними немає особистих симпатій. Він підкреслив, що співкамерник не зацікавлений давати свідчення на його користь.

Михайло Сцельников у суді. Фото: УНІАН

Один з обвинувачених оголосив голодування

Під час засідання В'ячеслав Зінченко також заявив про початок голодування. За його словами, причиною стало зникнення особистого спортивного інвентарю, який він використовував у камері. Він стверджує, що один зі співробітників СІЗО міг бути причетний до цього. Свідком ситуації, за його словами, був його співкамерник.

Пізніше Михайло Сцельников підтвердив, що чув відповідну розмову. Він також заявив про готовність приєднатися до голодування, якщо ситуацію не буде вирішено. Обставини інциденту залишаються предметом подальшого розгляду.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

