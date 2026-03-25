Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Підозрювані у вбивствах Фаріон і Парубія виявилися співкамерниками

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 00:32
В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

У Львові обвинувачені у резонансних справах опинилися в одній камері слідчого ізолятора. Йдеться про фігурантів справ, пов'язаних із загибеллю Ірини Фаріон та Андрія Парубія. Інформація стала відома під час засідання Шевченківського районного суду.

Її озвучив один з обвинувачених під час розгляду справи, повідомляє портал Новини.LIVE.

За словами В'ячеслава Зінченка, його співкамерником є Михайло Сцельников. Останній проходить обвинуваченим в іншій гучній справі. При цьому, як зазначив Зінченко, між ними немає особистих симпатій. Він підкреслив, що співкамерник не зацікавлений давати свідчення на його користь.

Михаил Сцельников
Михайло Сцельников у суді. Фото: УНІАН

Один з обвинувачених оголосив голодування

Під час засідання В'ячеслав Зінченко також заявив про початок голодування. За його словами, причиною стало зникнення особистого спортивного інвентарю, який він використовував у камері. Він стверджує, що один зі співробітників СІЗО міг бути причетний до цього. Свідком ситуації, за його словами, був його співкамерник.

Пізніше Михайло Сцельников підтвердив, що чув відповідну розмову. Він також заявив про готовність приєднатися до голодування, якщо ситуацію не буде вирішено. Обставини інциденту залишаються предметом подальшого розгляду.

Нагадаємо, раніше Михайло Сцельников заявив про те, що під час обшуку в нього зникла велика сума грошей.

Також підозрюваний у справі Андрія Парубія різко розкритикував владу і розповів про сина, який зник на фронті.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

суд Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко Андрій Парубій
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації