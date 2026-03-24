Головна Львів Підозрюваний у вбивстві Парубія заявив про зникнення грошей під час обшуку

Підозрюваний у вбивстві Парубія заявив про зникнення грошей під час обшуку

Дата публікації: 24 березня 2026 12:51
Михайло Сцельніков у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков заявив про те, що під час обшуку у нього зникли гроші. За словами обвинуваченого, йдеться про суму у 200 доларів.

Про це він заявив у залі суду у вівторок, 24 березня, передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Сцельніков заявив про зникнення 200 доларів

Підозрюваний повідомив, що з вилучених у нього грошей зникли 200 доларів. За його словами, спочатку було зафіксовано 1600 доларів, однак у матеріалах справи вже зазначено 1400.

Сцельніков наголосив, що разом зі своїм адвокатом планує звернутися до Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора із заявою про можливе зникнення коштів і речових доказів.

Водночас судове засідання не відбулося через відсутність однієї із суддів. Наступне підготовче слухання у справі призначене на 1 квітня.

Крім того, у залі суду Сцельніков емоційно звернувся до журналістів. Він розкритикував владу за те, що його не відпустили попрощатися з сином, який загинув на фронті.

Син підозрюваного, Михайло-Віктор Сцельніков, тривалий час вважався зниклим безвісти під Бахмутом. У лютому 2026 року його особу вдалося ідентифікувати за ДНК, після чого загибель була офіційно підтверджена.

Раніше у СБУ повідомляли, що Михайло Сцельніков також публічно виправдовував російську агресію проти України. Водночас він повністю визнав свою провину, пояснивши мотив вбивства бажанням помститися українській владі.

Наразі йому загрожує довічне ув'язнення. Сцельніков є фігурантом одразу кількох особливо тяжких злочинів.

суд вбивство Андрій Парубій
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
