Україна
Головна Львів ДНК підтвердила загибель сина підозрюваного у вбивстві Парубія — деталі

ДНК підтвердила загибель сина підозрюваного у вбивстві Парубія — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 18:46
Син підозрюваного у вбивстві Парубія — ДНК підтвердила загибель
Михайло "Лемберґ" Сцельніков. Фото: Олена Чернінька/Facebook

ДНК-експертиза підтвердила загибель військового Михайла "Лемберґа" Сцельнікова, який вважався зниклим безвісти під Бахмутом з травня 2023 року. Його батька підозрюють у вбистві народного депутата Андрія Парубія.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила мати бійця та львівська письменниця Олена Чернінька. 

Читайте також:

Загибель Михайла "Лемберґа" Сцельнікова

"Стоп пошук! На щиті! Збіг порівняльної молекулярної експертизи 99,9999%... Щойно подзвонили з Чернігівського моргу. От і все... Приїде Михасик у свій рідний Львів на поховання приблизно за два тижні", — повідомила Олена Черніцька. 

null
Скриншот допису Олени Черніцької

Зазничимо, що військовий зник безвісти у травні 2023 року під Бахмутом у Донецькій області. Тіло захисника передали по обміну ще в серпні 2025 року. 

Також відомо, що Михайло Сцельніков — син підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія.

Що відомо про справу вбивства Парубія

Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Невідомий чоловік здійсний кілька пострілів у політика під виглядом кур'єра Glovo. Від отриманих поранень нардеп загинув на місці. 

Вже 1 вересня підозрюваного у злочині затримали у Хмельницькій області. Замах готувався заздалегідь, а сам фігурант мав план втечі.

Підозрюваним виявився 52-річний львів'янин, який під час судового засідання зізнався у злочині. Він пояснив, що пішов на злочин через втрату сина, який зник безвісти на фронті. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Вже у жовтні до справи Парубія обмежили публічний доступ. Зазначається, що це здійснюється з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства України.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
