Син підозрюваного у вбивстві Парубія — ДНК підтвердила загибель

ДНК-експертиза підтвердила загибель військового Михайла "Лемберґа" Сцельнікова, який вважався зниклим безвісти під Бахмутом з травня 2023 року. Його батька підозрюють у вбистві народного депутата Андрія Парубія.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила мати бійця та львівська письменниця Олена Чернінька.

Загибель Михайла "Лемберґа" Сцельнікова

"Стоп пошук! На щиті! Збіг порівняльної молекулярної експертизи 99,9999%... Щойно подзвонили з Чернігівського моргу. От і все... Приїде Михасик у свій рідний Львів на поховання приблизно за два тижні", — повідомила Олена Черніцька.

Зазничимо, що військовий зник безвісти у травні 2023 року під Бахмутом у Донецькій області. Тіло захисника передали по обміну ще в серпні 2025 року.

Також відомо, що Михайло Сцельніков — син підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія.

Що відомо про справу вбивства Парубія

Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Невідомий чоловік здійсний кілька пострілів у політика під виглядом кур'єра Glovo. Від отриманих поранень нардеп загинув на місці.

Вже 1 вересня підозрюваного у злочині затримали у Хмельницькій області. Замах готувався заздалегідь, а сам фігурант мав план втечі.

Підозрюваним виявився 52-річний львів'янин, який під час судового засідання зізнався у злочині. Він пояснив, що пішов на злочин через втрату сина, який зник безвісти на фронті. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Вже у жовтні до справи Парубія обмежили публічний доступ. Зазначається, що це здійснюється з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства України.