Син вбивці Парубія воював у ЗСУ й зник під Бахмутом — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 17:02
Син вбивці Андрія Парубія воював у 93-й ОМБр і зник під Бахмутом — що відомо про Михайла Сцельнікова
Михайло-Віктор Сцельніков. Фото: facebook.com/olena.cernin.ka

Син підозрюваного у вбивстві екснардепа Андрія Парубія Михайла Сцельнікова виявився українським захисником, який воював у лавах ЗСУ. Боєць 93-ї ОМБр Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберґ" зник без вісті під Бахмутом у травні 2023-го.

Про це повідомила пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова у коментарі "Слідство.Інфо".

Читайте також:

Син Михайла Сцельнікова зник на передовій

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія під час судового засідання заявив, що його дії були "особистою помстою українській владі". Також він висловив бажання, аби його обміняли та він міг поїхати до Росії "шукати тіло свого сина" — українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Журналісти знайшли у базі Clarity-Project дані про військового Михайла-Віктора Сцельнікова, який зник безвісти у травні 2023 року під час боїв у Бахмуті.

Михайло Сцельніков - син
Михайло-Віктор Сцельніков. Фото: facebook.com/olena.cernin.ka

Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила, що Сцельніков із позивним "Лемберґ" служив у розвідці 3-го мехбату й загинув у травні 2023-го. Водночас голова патронатної служби бригади Аліна Карнаухова наголосила, що офіційно воїн досі вважається зниклим безвісти, адже його тіло не було знайдене.

Михайлу-Віктору на момент зникнення було 29 років. До війни він працював програмістом та мав активну громадянську позицію. У бійця залишилася дружина Марта.

Ексдружина ймовірного вбивці Парубія зробила заяву

Першою дружиною обвинуваченого та матір'ю загиблого бійця виявилася львівська письменниця Олена Чернінька. 2024 року вона написала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач" про свого сина, у якій розповіла про його службу та зникнення.

Кинга Лемберґ - фото
Книги Олени Черніньки "Лемберґ: мамцю, ну не плач". Фото: Андріана Стахів

Ексдружина Сцельнікова у коментарі OBOZ.ua,  гостро відреагувала на вчинок колишнього чоловіка.

"Ми 27 років не жили разом, і для мене це... Він просто вбив свою дитину вдруге. Він не тільки Андрія Парубія вбив, він вбив свою дитину вдруге. Власними руками", — сказала жінка.

Нагадаємо, вбивство Андрія Парубія сталося у Львові 30 серпня. У ході слідчих дій правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного, яким виявився 52-річний мешканець Львова.

Під час засідання суду підозрюваний визнав свою провину перед журналістами та заявив, що скоїв злочин з мотивів "особистої помсти українській владі".

У вівторок, 2 вересня, йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 днів. Також стало відомо, що підозрюваний намагався знищити докази злочину.

вбивство сини зниклі безвісти військовослужбовці Андрій Парубій
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
