Вбивство Парубія — підозрюваний намагався знищити докази

Прокуратура Львівської області планує перекваліфікувати справу про вбивство нардепа Андрія Парубія. Замість статті про умисне вбивство, розслідування тепер ведеться за статтею 112 — "посягання на життя державного діяча".

Про це повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет у коментарі Новини.LIVE.

Він уточнив, що жодного шантажу підозрюваного з боку Росії, який міг би спонукати його до злочину, не зафіксовано. Водночас перевіряється інформація про можливий російський слід у справі.

За словами прокурора, правоохоронці наразі працюють над пошуком зброї, якою було скоєно напад.

Мерет додав, що після злочину підозрюваний втік у ліс, спалив свій одяг, розібрав велосипед, на якому пересувався, і навіть намагався втопити його — проте безуспішно.

Також стало відомо, що зловмисник має сина.

Нагадаємо, раніше під час засідання суду підозрюваний визнав провину перед журналістами. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі.

Крім того, чоловік не заперечив арешту та не мав ніяких запитань чи пропозицій до суду. Підозрюваним виявився Сцельніков Михайло Вікторович 1973 року народження.

Підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія 2 вересня обрали запобіжний захід. Він проведе 60 днів під вартою.