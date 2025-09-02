Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Вбивство Парубія — підозрюваний намагався знищити докази

Вбивство Парубія — підозрюваний намагався знищити докази

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 15:02
Вбивство Парубія — підозрюваний намагався знищити докази
Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. Фото: кадр з відео

Прокуратура Львівської області планує перекваліфікувати справу про вбивство нардепа Андрія Парубія. Замість статті про умисне вбивство, розслідування тепер ведеться за статтею 112 — "посягання на життя державного діяча".

Про це повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет у коментарі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

 

Справу про вбивство Парубія перекваліфікували

Він уточнив, що жодного шантажу підозрюваного з боку Росії, який міг би спонукати його до злочину, не зафіксовано. Водночас перевіряється інформація про можливий російський слід у справі.

За словами прокурора, правоохоронці наразі працюють над пошуком зброї, якою було скоєно напад.

Мерет додав, що після злочину підозрюваний втік у ліс, спалив свій одяг, розібрав велосипед, на якому пересувався, і навіть намагався втопити його — проте безуспішно.

Також стало відомо, що зловмисник має сина.

Нагадаємо, раніше під час засідання суду підозрюваний визнав провину перед журналістами. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі. 

Крім того, чоловік не заперечив арешту та не мав ніяких запитань чи пропозицій до суду. Підозрюваним виявився Сцельніков Михайло Вікторович 1973 року народження.

Підозрюваному у вбивстві народного депутата Андрія Парубія 2 вересня обрали запобіжний захід. Він проведе 60 днів під вартою.

суд вбивство Львів правоохоронці Андрій Парубій
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації