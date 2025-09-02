Відео
Головна Львів Підозрюваний у вбивстві Парубія не заперечив арешту

Підозрюваний у вбивстві Парубія не заперечив арешту

Дата публікації: 2 вересня 2025 13:44
Андрій Парубій — підозрюваний у вбивстві не заперечив арешту
Підозрюваний у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Львові 2 вересня обирають запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Чоловік не заперечив арешту.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду. 

Запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Парубія

Підозрюваний не заперечив проти запобіжного заходу у виді арешту. Зараз суд пішов у нарадчу кімнату для ухвалення остаточного рішення.

Також з'явилася інформація про самого підозрюваного. Ним виявився Сцельніков Михайло Вікторович 1973 року народження.

Зазначимо, що сьогодні Львів прощається з Андрієм Парубієм, якого вбили 30 серпня. На похорон приїхало багато чиновників, політиків та посадовців. 

Так, колишній заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія має отримати максимальне покарання.

Водночас нардеп Михайло Радуцький вважає, що варто дочекатися рішення суду та дати слідчим виконати свою роботу, але сумнівів у тому, що вбивство замовила РФ, він не має.

Нагадаємо, на початку судового засідання підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному журналістам. Він наголосив, що це його особиста помста українській владі. 

Водночас чимало українських політиків назвали свою версію вбивства депутата. Вони вважають, що "справжній вбивця сидить у Кремлі".

суд вбивство Львів підозра Андрій Парубій
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
