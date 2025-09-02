Андрей Парубий — подозреваемый в убийстве не отрицает ареста

Подозреваемый в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 2 сентября избирают меру пресечения для подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Мужчина не возражал против ареста.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Реклама

Читайте также:

Мера пресечения для подозреваемого в убийстве Парубия

Подозреваемый не возразил против меры пресечения в виде ареста. Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения.

Также появилась информация о самом подозреваемом. Им оказался Сцельников Михаил Викторович 1973 года рождения.

Отметим, что сегодня Львов прощается с Андреем Парубием, которого убили 30 августа. На похороны приехало много чиновников, политиков и должностных лиц.

Так, бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия должен получить максимальное наказание.

В то же время нардеп Михаил Радуцкий считает, что стоит дождаться решения суда и дать следователям выполнить свою работу, но сомнений в том, что убийство заказала РФ, он не сомневается.

Напомним, в начале судебного заседания подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном журналистам. Он подчеркнул, что это его личная месть украинской власти.

В то же время многие украинские политики назвали свою версию убийства депутата. Они считают, что "настоящий убийца сидит в Кремле".