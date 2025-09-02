Похороны Парубия — политики назвали причастных к убийству

Александр Турчинов на похоронах Андрея Парубия. Фото: кадр из видео

Во Львове 2 сентября прощаются с народным депутатом Андреем Парубием, которого убили 30 августа. Многие украинские политики убеждены, что "настоящий убийца сидит в Кремле".

Об этом заявили бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии Новини.LIVE.

"Я знаю наверняка только одно: киллер, который убивал, выполнял команду российского руководства. Отбросы из Кремля пытаются уничтожить цвет украинской нации", — сказал Турчинов.

Он отметил, что в РФ есть тактика — уничтожать украинскую нацию и тех, кто ее держит. По словам бывшего секретаря СНБО, не имеет значения фамилия киллера, имеет то, кто давал приказ.

Алексей Гончаренко также заявил, что "настоящий убийца сидит в Кремле, и все это понимают".

"Это старая КГБшная традиция: использовать украинцев против украинцев. К сожалению, ничего не изменилось", — сказал нардеп.

Напомним, 2 сентября во Львове проходит судебное заседание, где должны избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия. В начале слушания мужчина публично признался журналистам в содеянном.

Отметим, что на церемонию прощания с Парубием приехали бывший генпрокурор Юрий Луценко, нардеп Алексей Гончаренко, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и другие.