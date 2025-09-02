Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Политики назвали свою версию убийства Парубия

Политики назвали свою версию убийства Парубия

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:33
Похороны Парубия — политики назвали причастных к убийству
Александр Турчинов на похоронах Андрея Парубия. Фото: кадр из видео

Во Львове 2 сентября прощаются с народным депутатом Андреем Парубием, которого убили 30 августа. Многие украинские политики убеждены, что "настоящий убийца сидит в Кремле".

Об этом заявили бывший секретарь СНБО Александр Турчинов и народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что думают политики об убийстве Парубия

"Я знаю наверняка только одно: киллер, который убивал, выполнял команду российского руководства. Отбросы из Кремля пытаются уничтожить цвет украинской нации", — сказал Турчинов.

Он отметил, что в РФ есть тактика — уничтожать украинскую нацию и тех, кто ее держит. По словам бывшего секретаря СНБО, не имеет значения фамилия киллера, имеет то, кто давал приказ.

Алексей Гончаренко также заявил, что "настоящий убийца сидит в Кремле, и все это понимают".

"Это старая КГБшная традиция: использовать украинцев против украинцев. К сожалению, ничего не изменилось", — сказал нардеп.

Напомним, 2 сентября во Львове проходит судебное заседание, где должны избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия. В начале слушания мужчина публично признался журналистам в содеянном.

Отметим, что на церемонию прощания с Парубием приехали бывший генпрокурор Юрий Луценко, нардеп Алексей Гончаренко, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и другие.

Алексей Гончаренко убийство похороны Кремль Андрей Парубий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации