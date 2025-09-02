Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове началось прощание с Парубием — видео

Во Львове началось прощание с Парубием — видео

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:24
Прощание с Парубием - кто прибыл на церемонию
Во Львове прощаются с Андреем Парубием. Фото: Новини.LIVE

В Соборе святого Юра во Львове в 12:00 началась заупокойная литургия за народного депутата Андрея Парубия, которого убили в субботу, 30 августа. Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака во вторник, 2 сентября.

Реклама
Читайте также:

Кто приехал попрощаться с Парубием

На церемонию приехали нардепы, политики и другие деятели, в частности бывший Генпрокурор Юрий Луценко, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший исполняющий обязанности Президента Украины Алексей Турчинов и другие.

Похоронят политика на Лычаковском кладбище.
 

Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Полиция уже задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 52-летний гражданин Украины. Правоохранители имеют доказательства того, что именно он совершил преступление.

Служба безопасности Украины заявила о возможном участии российских спецслужб в убийстве.

Также мы публиковали кадры задержания подозреваемого в убийстве Парубия.

Львов похороны политики народные депутаты Андрей Парубий
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации