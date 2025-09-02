Прощание с Парубием - кто прибыл на церемонию

Во Львове прощаются с Андреем Парубием. Фото: Новини.LIVE

В Соборе святого Юра во Львове в 12:00 началась заупокойная литургия за народного депутата Андрея Парубия, которого убили в субботу, 30 августа. Ориентировочно в 13:30 на площади Рынок, возле Ратуши, состоится общегородская церемония прощания.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака во вторник, 2 сентября.

Кто приехал попрощаться с Парубием

На церемонию приехали нардепы, политики и другие деятели, в частности бывший Генпрокурор Юрий Луценко, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший исполняющий обязанности Президента Украины Алексей Турчинов и другие.

Похоронят политика на Лычаковском кладбище.



Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Полиция уже задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 52-летний гражданин Украины. Правоохранители имеют доказательства того, что именно он совершил преступление.

Служба безопасности Украины заявила о возможном участии российских спецслужб в убийстве.

Также мы публиковали кадры задержания подозреваемого в убийстве Парубия.