Главная Львов Есть доказательства, что задержанный убил Парубия — Небытов

Есть доказательства, что задержанный убил Парубия — Небытов

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:31
Убийство Парубия — у полиции есть доказательства в отношении подозреваемого
Задержание подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Фото: ОГП

Правоохранители имеют обоснованные доказательства, что именно задержанный убил народного депутата Андрея Парубия. Информация о том, что подозреваемый не имеет отношения к преступлению, не соответствует действительности.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов во время брифинга 1 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали убийства Андрея Парубия

Небытов опроверг информацию, которая распространяется по сети, что в Хмельницкой области задержали человека, который не имел отношения к убийству бывшего председателя Верховной Рады.

"Благодаря Нацполиции и оперативным службам, Службе безопасности Украины и, конечно, Офису Генерального прокурора, мы собрали достаточно доказательств, чтобы сегодня обоснованно прокурор подписал это подозрение. Мы говорим не о случайности, а последовательности действий правоохранительных органов, которые позволяют нам сегодня говорить, что это лицо подозревается в совершении убийства Андрея Парубия", — заявил заместитель председателя Нацполиции.

Он также добавил, что подозреваемый не имел постоянного места работы, подрабатывал на случайных работах и не имел отношения к курьерской службе Glovo.

Напомним, ранее Андрей Небытов ответил, были ли сообщники у убийцы Андрея Парубия. Следствие рассматривает все версии, включая и ту, что это убийство могло быть выполнено по заказу со стороны российских спецслужб.

Отметим, сегодня 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве политика. В сети появились первые кадры задержания подозреваемого.

убийство Львов полиция Андрей Небытов Андрей Парубий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
