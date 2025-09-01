Убийство Парубия - полиция не исключает заказ из России

В полиции ответили, были ли сообщники у убийцы Андрея Парубия
В настоящее время нет подтвержденной информации о возможных сообщниках мужчины, который застрелил политика Андрея Парубия. В то же время правоохранители отмечают: следствие рассматривает все версии, включая и ту, что это убийство могло быть выполнено по заказу со стороны российских спецслужб.
Об этом сообщили правоохранители на брифинге.
Парубий мог быть убит по заказу спецслужб
По словам правоохранителей, убийство было заранее спланировано. Преступник в течение нескольких месяцев готовился к нападению, а после совершенного, вероятно, хотел сбежать за границу.
"Мы изучаем все мотивы, не убираем ни одной из версий. Продолжаем работать по всем направлениям. Следственно-оперативные группы работают по отдельным версиям. Но сегодня можем сказать, что лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ Российской Федерации", — сообщили правоохранители.
Сейчас детали дела не разглашаются, поскольку продолжаются следственные действия. Правоохранители обещают в дальнейшем информировать общественность о результатах расследования.
Напомним, недавно СБУ обнародовала первые кадры с задержания подозреваемого в убийстве политика Андрея Парубия.
Известно, что подозреваемый является жителем Львова, ему 52 года.
Читайте Новини.LIVE!