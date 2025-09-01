Убийство Парубия - полиция не исключает заказ из России

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

В настоящее время нет подтвержденной информации о возможных сообщниках мужчины, который застрелил политика Андрея Парубия. В то же время правоохранители отмечают: следствие рассматривает все версии, включая и ту, что это убийство могло быть выполнено по заказу со стороны российских спецслужб.

Об этом сообщили правоохранители на брифинге.

По словам правоохранителей, убийство было заранее спланировано. Преступник в течение нескольких месяцев готовился к нападению, а после совершенного, вероятно, хотел сбежать за границу.

"Мы изучаем все мотивы, не убираем ни одной из версий. Продолжаем работать по всем направлениям. Следственно-оперативные группы работают по отдельным версиям. Но сегодня можем сказать, что лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ Российской Федерации", — сообщили правоохранители.

Сейчас детали дела не разглашаются, поскольку продолжаются следственные действия. Правоохранители обещают в дальнейшем информировать общественность о результатах расследования.

Напомним, недавно СБУ обнародовала первые кадры с задержания подозреваемого в убийстве политика Андрея Парубия.

Известно, что подозреваемый является жителем Львова, ему 52 года.