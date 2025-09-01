Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У поліції відповіли, чи були спільники у вбивці Андрія Парубія

У поліції відповіли, чи були спільники у вбивці Андрія Парубія

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:24
Вбивство Парубія — поліція не відкидає замовлення з Росії
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

На цей час немає підтвердженої інформації про можливих спільників чоловіка, який застрелив політика Андрія Парубія. Водночас правоохоронці наголошують: слідство розглядає усі версії, включно і з тим, що це вбивство могло бути виконане на замовлення з боку російських спецслужб.

Про це повідомили правоохоронці на брифінгу.

Реклама
Читайте також:

Парубій міг бути убитий на замовлення спецслужб

За словами правоохоронців, убивство було заздалегідь сплановане. Злочинець протягом кількох місяців готувався до нападу, а після скоєного, ймовірно, хотів втекти за кордон.

"Ми вивчаємо всі мотиви, не прибираємо жодної з версій. Продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації", — повідомили правоохоронці.

Наразі деталі справи не розголошуються, оскільки тривають слідчі дії. Правоохоронці обіцяють надалі інформувати громадськість про результати розслідування.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила перші кадри із затримання підозрюваного у вбивстві політика Андрія Парубія. 

Відомо, що підозрюваний є мешканцем Львова, йому 52 роки.

вбивство Львів стрілянина розслідування Андрій Парубій
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації