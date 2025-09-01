Вбивство Парубія — поліція не відкидає замовлення з Росії

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

На цей час немає підтвердженої інформації про можливих спільників чоловіка, який застрелив політика Андрія Парубія. Водночас правоохоронці наголошують: слідство розглядає усі версії, включно і з тим, що це вбивство могло бути виконане на замовлення з боку російських спецслужб.

Про це повідомили правоохоронці на брифінгу.

За словами правоохоронців, убивство було заздалегідь сплановане. Злочинець протягом кількох місяців готувався до нападу, а після скоєного, ймовірно, хотів втекти за кордон.

"Ми вивчаємо всі мотиви, не прибираємо жодної з версій. Продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють по окремих версіях. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення Російської Федерації", — повідомили правоохоронці.

Наразі деталі справи не розголошуються, оскільки тривають слідчі дії. Правоохоронці обіцяють надалі інформувати громадськість про результати розслідування.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила перші кадри із затримання підозрюваного у вбивстві політика Андрія Парубія.

Відомо, що підозрюваний є мешканцем Львова, йому 52 роки.