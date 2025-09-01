Вбивство Андрія Парубія — поліція має докази щодо підозрюваного

Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: ОГП

Правоохоронці мають обґрунтовані докази, що саме затриманий вбив народного депутата Андрія Парубія. Інформація про те, що підозрюваний не має відношення до злочину, не відповідає дійсності.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов під час брифінгу 1 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Деталі вбивства Андрія Парубія

Нєбитов спростував інформацію, яка шириться мережею, що на Хмельниччині затримали особу, яка не мала відношення до вбивства колишнього голови Верховної Ради.

"Завдяки Нацполіції й оперативним службам, Службі безпеки України і, звичайно, Офісу Генерального прокурора, ми зібрали достатньо доказів, щоб сьогодні обґрунтовано прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а послідовність дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється у скоєнні вбивства Андрія Парубія", — заявив заступник голови Нацполіції.

Він також додав, що підозрюваний не мав постійного місця роботи, підробляв на випадкових роботах та не мав відношення до кур'єрської служби Glovo.

Нагадаємо, раніше Андрій Нєбитов відповів, чи були спільники у вбивці Андрія Парубія. Слідство розглядає усі версії, включно і з тим, що це вбивство могло бути виконане на замовлення з боку російських спецслужб.

Зазначимо, сьогодні 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві політика. У мережі з'явилися перші кадри затримання підозрюваного.