Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Поліція має докази, що саме затриманий вбив Парубія — Нєбитов

Поліція має докази, що саме затриманий вбив Парубія — Нєбитов

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:31
Вбивство Андрія Парубія — поліція має докази щодо підозрюваного
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: ОГП

Правоохоронці мають обґрунтовані докази, що саме затриманий вбив народного депутата Андрія Парубія. Інформація про те, що підозрюваний не має відношення до злочину, не відповідає дійсності.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов під час брифінгу 1 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Деталі вбивства Андрія Парубія

Нєбитов спростував інформацію, яка шириться мережею, що на Хмельниччині затримали особу, яка не мала відношення до вбивства колишнього голови Верховної Ради.

"Завдяки Нацполіції й оперативним службам, Службі безпеки України і, звичайно, Офісу Генерального прокурора, ми зібрали достатньо доказів, щоб сьогодні обґрунтовано прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а послідовність дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється у скоєнні вбивства Андрія Парубія", — заявив заступник голови Нацполіції. 

Він також додав, що підозрюваний не мав постійного місця роботи, підробляв на випадкових роботах та не мав відношення до кур'єрської служби Glovo.

Нагадаємо, раніше Андрій Нєбитов відповів, чи були спільники у вбивці Андрія Парубія. Слідство розглядає усі версії, включно і з тим, що це вбивство могло бути виконане на замовлення з боку російських спецслужб.

Зазначимо, сьогодні 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві політика. У мережі з'явилися перші кадри затримання підозрюваного

вбивство Львів поліція Андрій Нєбитов Андрій Парубій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації