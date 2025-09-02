Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові розпочалося прощання з Парубієм — відео

У Львові розпочалося прощання з Парубієм — відео

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:24
Прощання з Парубієм - хто прибув на церемонію
У Львові прощаються з Андрієм Парубієм. Фото: Новини.LIVE

У Соборі святого Юра у Львові о 12:00 розпочалася заупокійна літургія за народного депутата Андрія Парубія, якого вбили в суботу, 30 серпня. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. 

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у вівторок, 2 вересня.

Реклама
Читайте також:

Хто приїхав попрощатися з Парубієм

На церемонію приїхали нардепи, політики та інші діячі, зокрема колишній Генпрокурор Юрій Луценко, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній виконуючий обов'язки Президента України Олексій Турчинов та інші.

Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

 

Нагадаємо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Поліція вже затримала підозрюваного у скоєнні злочину — ним виявився 52-річний громадянин України. Правоохоронці мають докази того, що саме він скоїв злочин.

Служба безпеки України заявила про можливу участь російських спецслужб у вбивстві.

Також ми публікували кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

Львів похорон політики народні депутати Андрій Парубій
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації