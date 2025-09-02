Прощання з Парубієм - хто прибув на церемонію

У Львові прощаються з Андрієм Парубієм. Фото: Новини.LIVE

У Соборі святого Юра у Львові о 12:00 розпочалася заупокійна літургія за народного депутата Андрія Парубія, якого вбили в суботу, 30 серпня. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Хто приїхав попрощатися з Парубієм

На церемонію приїхали нардепи, політики та інші діячі, зокрема колишній Генпрокурор Юрій Луценко, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, колишній виконуючий обов'язки Президента України Олексій Турчинов та інші.

Поховають політика на Личаківському цвинтарі.





Нагадаємо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Поліція вже затримала підозрюваного у скоєнні злочину — ним виявився 52-річний громадянин України. Правоохоронці мають докази того, що саме він скоїв злочин.

Служба безпеки України заявила про можливу участь російських спецслужб у вбивстві.

Також ми публікували кадри затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.