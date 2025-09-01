Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів В СБУ заявили про можливу участь російських спецслужб у вбивстві

В СБУ заявили про можливу участь російських спецслужб у вбивстві

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:29
Росія могла замовити вбивство Андрія Парубія — СБУ
Слідчі дії у затриманого. Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про наявність ознак "російського сліду" у резонансному вбивстві народного депутата Андрія Парубія, яке сталося 30 серпня. За інформацією відомства, яку правоохоронці отримали під час перших слідчих дій із затриманим виконавцем, злочин має характер замовного.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Реклама
Читайте також:

Хто може бути причетним до організації вбивства Парубія

Начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко повідомив, що є оперативні дані, які вказують на можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації.

"Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази", — зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Підозрюваному інкримінують одразу два злочини — умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Розслідування перебуває на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, наразі правоохоронці вважають, що затриманий підозрюваний і є вбивцею Андрія Парубія. Він мав попередній план втечі з місця події.

Втім наразі нема інформації, чи мав затриманий спільників. Згодом чоловік зізнався, що погодився на злочин заради сина.

вбивство Львів розслідування Росія Андрій Парубій
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації