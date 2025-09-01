Росія могла замовити вбивство Андрія Парубія — СБУ

Слідчі дії у затриманого. Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про наявність ознак "російського сліду" у резонансному вбивстві народного депутата Андрія Парубія, яке сталося 30 серпня. За інформацією відомства, яку правоохоронці отримали під час перших слідчих дій із затриманим виконавцем, злочин має характер замовного.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко повідомив, що є оперативні дані, які вказують на можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації.

"Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази", — зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Підозрюваному інкримінують одразу два злочини — умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ). Розслідування перебуває на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, наразі правоохоронці вважають, що затриманий підозрюваний і є вбивцею Андрія Парубія. Він мав попередній план втечі з місця події.

Втім наразі нема інформації, чи мав затриманий спільників. Згодом чоловік зізнався, що погодився на злочин заради сина.