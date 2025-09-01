Вбивство Парубія — чому підозрюваний скоїв злочин

Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Фото: СБУ

Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія пішов на злочин через втрату сина. Торік він зник безвісти.

Про це повідомило видання "Високий замок".

Чому підозрюваний вбив Парубія

За даними видання, син чоловіка зник безвісти торік. Про це дізнались росіяни і сказали підозрюваному, що віддадуть тіло в обмін на вбивство будь-якого відомого українського політика. Парубія він обрав через те, що знав місце проживання колишнього голови Верховної Ради.

Відомо, що підозрюваний ретельно готувався до злочину протягом року. Зброю йому передали спецслужби РФ. Для того, аби забезпечити шляхи відходу з місця злочину, чоловік підготував три автомобілі.

Правоохоронці розпочали операцію для затримання чоловіка, однак не ризикнули затримувати підозрюваного на трасі та довели його до Хмельницької області. Там чоловік поселився у квартирі, щоб деякий час перечекати, але там його і затримали.

Він розповів, що пістолет та мобільний телефон викинув у водойму, а одяг спалив. Злочин готувався ще на 23 серпня, але щось завадило його виконанню.

Нагадаємо, раніше Андрій Нєбитов розповів, що поліція має докази, що саме затриманий вбив Парубія. Інформація про те, що підозрюваний не має відношення до злочину, не відповідає дійсності.

Водночас правоохоронці повідомили, що немає підтвердженої інформації про можливих спільників чоловіка, який вбив Парубія. Слідство розглядає усі версії.