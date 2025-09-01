Убийство Парубия — почему подозреваемый совершил преступление

Почему подозреваемый совершил убийство Парубия — СМИ узнали
Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия пошел на преступление из-за потери сына. В прошлом году он пропал без вести.
Об этом сообщило издание "Високий замок".
Почему подозреваемый убил Парубия
По данным издания, сын мужчины пропал без вести в прошлом году. Об этом узнали россияне и сказали подозреваемому, что отдадут тело в обмен на убийство любого известного украинского политика. Парубия он выбрал из-за того, что знал место жительства бывшего председателя Верховной Рады.
Известно, что подозреваемый тщательно готовился к преступлению в течение года. Оружие ему передали спецслужбы РФ. Для того чтобы обеспечить пути отхода с места преступления, мужчина подготовил три автомобиля.
Правоохранители начали операцию для задержания мужчины, однако не рискнули задерживать подозреваемого на трассе и довели его до Хмельницкой области. Там мужчина поселился в квартире, чтобы некоторое время переждать, но там его и задержали.
Он рассказал, что пистолет и мобильный телефон выбросил в водоем, а одежду сжег. Преступление готовилось еще на 23 августа, но что-то помешало его выполнению.
Напомним, ранее Андрей Небытов рассказал, что полиция имеет доказательства, что именно задержанный убил Парубия. Информация о том, что подозреваемый не имеет отношения к преступлению, не соответствует действительности.
В то же время правоохранители сообщили, что нет подтвержденной информации о возможных сообщниках мужчины, который убил Парубия. Следствие рассматривает все версии.
