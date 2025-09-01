Россия могла заказать убийство Андрея Парубия — СБУ

Следственные действия у задержанного. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о наличии признаков "российского следа" в резонансном убийстве народного депутата Андрея Парубия, которое произошло 30 августа. По информации ведомства, которую правоохранители получили во время первых следственных действий с задержанным исполнителем, преступление имеет характер заказного.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Реклама

Читайте также:

Кто может быть причастен к организации убийства Парубия

Начальник управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко сообщил, что есть оперативные данные, указывающие на возможную причастность к организации убийства спецслужб Российской Федерации.

"Мы сотрудничаем с коллегами-правоохранителями, чтобы установить всех причастных к этому дерзкому преступлению, подтвердить источники информации и собрать доказательства", — отметил начальник управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко.

Подозреваемому инкриминируют сразу два преступления — умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ) и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ). Расследование находится на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, сейчас правоохранители считают, что задержанный подозреваемый и является убийцей Андрея Парубия. Он имел предварительный план побега с места происшествия.

Впрочем, пока нет информации, имел ли задержанный сообщников. Впоследствии мужчина признался, что согласился на преступление ради сына.