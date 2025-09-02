Похорон Парубія — політики назвали причетних до вбивства

Олександр Турчинов на похороні Андрія Парубія. Фото: кадр з відео

У Львові 2 вересня прощаються з народним депутатом Андрієм Парубієм, якого вбили 30 серпня. Чимало українських політиків переконані, що "справжній вбивця сидить у Кремлі".

Про це заявили колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та народний депутат Олексій Гончаренко у коментарі Новини.LIVE.

"Я знаю напевне тільки одне: кілер, який вбивав, виконував команду російського керівництва. Покидьки з Кремля намагаються знищити цвіт української нації", — сказав Турчинов.

Він наголосив, що в РФ є тактика — знищувати українську націю та тих, хто її тримає. За словами колишнього секретаря РНБО, не має значення прізвище кілера, має те, хто давав наказ.

Олексій Гончаренко також заявив, що "справжній вбивця сидить в Кремлі, і всі це розуміють".

"Це стара КДБшна традиція: використовувати українців проти українців. На жаль, нічого не змінилося", — сказав нардеп.

Нагадаємо, 2 вересня у Львові проходить судове засідання, де мають обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія. На початку слухання чоловік привселюдно зізнався журналістам у скоєному.

Зазначимо, що на церемонію прощання з Парубієм приїхали колишній генпрокурор Юрій Луценко, нардеп Олексій Гончаренко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та інші.