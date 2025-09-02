Вбивство Парубія — підозрюваний привселюдно визнав провину

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія привселюдно визнав свою провину. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі.

Про це підозрюваний заявив журналістам під час судового засідання 2 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Зізнання підозрюваного у вбивстві Парубія

Сьогодні о 13:00 у Львові розпочалося засідання, де суд обиратиме запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві депутата. Його вже доставили до суду.

Під час спілкування з журналістами чоловік зізнався у скоєному. Він розповів, що це його особиста помста "українській владі", а шантажу з боку РФ не було.

Також підозрюваний додав, що хоче, аби його обміняли і він зміг знайти тіло свого сина. Парубія він обрав через те, що той жив поруч.

Нагадаємо, сьогодні у Львові прощаються з Андрієм Парубієм. На церемонію приїхали нардепи, політики та інші діячі.

Зазначимо, депутата вбили у Львові 30 серпня. Поліція вже затримала 52-річного чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину.

Раніше Служба безпеки України заявляла про можливу участь російських спецслужб у вбивстві.