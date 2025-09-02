Видео
Главная Львов Убийство Парубия — подозреваемый признал вину

Убийство Парубия — подозреваемый признал вину

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:01
Убийство Парубия — подозреваемый публично признал вину
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемый в убийстве народного депутата Андрея Парубия публично признал свою вину. Он признался, что это его личная месть украинской власти.

Об этом подозреваемый заявил журналистам во время судебного заседания 2 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Признание подозреваемого в убийстве Парубия

Сегодня в 13:00 во Львове началось заседание, где суд будет избирать меру пресечения для подозреваемого в убийстве депутата. Его уже доставили в суд.

Во время общения с журналистами мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что это его личная месть "украинской власти", а шантажа со стороны РФ не было.

Также подозреваемый добавил, что хочет, чтобы его обменяли и он смог найти тело своего сына. Парубия он выбрал из-за того, что тот жил рядом.

Напомним, сегодня во Львове прощаются с Андреем Парубием. На церемонию приехали нардепы, политики и другие деятели.

Отметим, депутата убили во Львове 30 августа. Полиция уже задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла о возможном участии российских спецслужб в убийстве.

суд убийство Львов подозрение Андрей Парубий
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
