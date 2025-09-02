Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Убийство Парубия — подозреваемый хотел уничтожить доказательства

Убийство Парубия — подозреваемый хотел уничтожить доказательства

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 15:02
Убийство Парубия - подозреваемый пытался уничтожить доказательства
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет. Фото: кадр из видео

Прокуратура Львовской области планирует переквалифицировать дело об убийстве нардепа Андрея Парубия. Вместо статьи об умышленном убийстве, расследование теперь ведется по статье 112 — "посягательство на жизнь государственного деятеля".

Об этом сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

 

Дело об убийстве Парубия переквалифицировали

Он уточнил, что никакого шантажа подозреваемого со стороны России, который мог бы побудить его к преступлению, не зафиксировано. В то же время проверяется информация о возможном российском следе в деле.

По словам прокурора, правоохранители сейчас работают над поиском оружия, которым было совершено нападение.

Мерет добавил, что после преступления подозреваемый убежал в лес, сжег свою одежду, разобрал велосипед, на котором передвигался, и даже пытался утопить его - однако безуспешно.

Также стало известно, что злоумышленник имеет сына.

Напомним, ранее во время заседания суда подозреваемый признал вину перед журналистами. Он признался, что это его личная месть украинской власти.

Кроме того, мужчина не возразил ареста и не имел никаких вопросов или предложений в суде. Подозреваемым оказался Сцельников Михаил Викторович 1973 года рождения.

Подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия 2 сентября избрали меру пресечения. Он проведет 60 дней под стражей.

суд убийство Львов правохранители Андрей Парубий
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации