Убийство Парубия - подозреваемый пытался уничтожить доказательства

Прокуратура Львовской области планирует переквалифицировать дело об убийстве нардепа Андрея Парубия. Вместо статьи об умышленном убийстве, расследование теперь ведется по статье 112 — "посягательство на жизнь государственного деятеля".

Об этом сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет в комментарии Новини.LIVE.

Он уточнил, что никакого шантажа подозреваемого со стороны России, который мог бы побудить его к преступлению, не зафиксировано. В то же время проверяется информация о возможном российском следе в деле.

По словам прокурора, правоохранители сейчас работают над поиском оружия, которым было совершено нападение.

Мерет добавил, что после преступления подозреваемый убежал в лес, сжег свою одежду, разобрал велосипед, на котором передвигался, и даже пытался утопить его - однако безуспешно.

Также стало известно, что злоумышленник имеет сына.

Напомним, ранее во время заседания суда подозреваемый признал вину перед журналистами. Он признался, что это его личная месть украинской власти.

Кроме того, мужчина не возразил ареста и не имел никаких вопросов или предложений в суде. Подозреваемым оказался Сцельников Михаил Викторович 1973 года рождения.

Подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия 2 сентября избрали меру пресечения. Он проведет 60 дней под стражей.