Убийство Парубия — подозреваемому избрали меру пресечения

Заседание суда по делу об убийстве Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемому в убийстве народного депутата Андрея Парубия 2 сентября избрали меру пресечения. Он проведет 60 дней под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Реклама

Читайте также:

Мера пресечения для подозреваемого в убийстве Парубия

Сегодня во Львове состоялось судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

В то же время руководитель львовской областной прокуратуры Николай Мерет рассказал, что подозреваемый был допрошен, признал свою вину и дал более подробную информацию по поводу того, как совершал уголовное преступление.

"Он понимает, что у нас есть и ознакомился с теми материалами, которые мы ему предоставили. Позиция подозреваемого вполне понятна, потому что доказательств, по моему мнению, достаточно, чтобы сегодня говорить, что он мог совершить это преступление", — отметил правоохранитель.

Также известно, что дело хотят переквалифицировать на статью 112 Уголовного Кодекса Украины — посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.





Напомним, ранее во время заседания суда подозреваемый признал вину перед журналистами. Он признался, что это его личная месть украинской власти.

Кроме того, мужчина не возразил ареста и не имел никаких вопросов или предложений в суде. Подозреваемым оказался Сцельников Михаил Викторович 1973 года рождения.