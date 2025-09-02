Сын убийцы Андрея Парубия воевал в 93-й ОМБр и исчез под Бахмутом — что известно о Михаиле Сцельникова

Михаил-Виктор Сцельников. Фото: facebook.com/olena.cernin.ka

Сын подозреваемого в убийстве экс-нардепа Андрея Парубия Михаила Сцельникова оказался украинским защитником, который воевал в рядах ВСУ. Боец 93-й ОМБр Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг" пропал без вести под Бахмутом в мае 2023-го.

Об этом сообщила пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова в комментарии "Слідство.Інфо".

Сын Михаила Сцельникова исчез на передовой

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия во время судебного заседания заявил, что его действия были "личной местью украинской власти". Также он выразил желание, чтобы его обменяли и он мог поехать в Россию "искать тело своего сына" — украинского военного, который пропал без вести на Бахмутском направлении.

Журналисты нашли в базе Clarity-Project данные о военном Михаиле-Викторе Сцельникове, который пропал без вести в мае 2023 года во время боев в Бахмуте.

Пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила, что Сцельников с позывным "Лемберг" служил в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го. В то же время глава патронатной службы бригады Алина Карнаухова подчеркнула, что официально воин до сих пор считается пропавшим без вести, ведь его тело не было найдено.

Михаилу-Виктору на момент исчезновения было 29 лет. До войны он работал программистом и имел активную гражданскую позицию. У бойца осталась жена Марта.

Экс-жена предполагаемого убийцы Парубия сделала заявление

Первой женой обвиняемого и матерью погибшего бойца оказалась львовская писательница Елена Чернинька. В 2024 году она написала книгу "Лемберг: мамочка, ну не плачь" о своем сыне, в которой рассказала о его службе и исчезновении.

Книги Елены Черниньки "Лемберг: мамочка, ну не плачь". Фото: Андриана Стахив

Экс-супруга Сцельникова в комментарии OBOZ.ua, остро отреагировала на поступок бывшего мужа.

"Мы 27 лет не жили вместе, и для меня это... Он просто убил своего ребенка во второй раз. Он не только Андрея Парубия убил, он убил своего ребенка во второй раз. Собственными руками", — сказала женщина.

Напомним, убийство Андрея Парубия произошло во Львове 30 августа. В ходе следственных действий правоохранителям удалось задержать подозреваемого, которым оказался 52-летний житель Львова.

Во время заседания суда подозреваемый признал свою вину перед журналистами и заявил, что совершил преступление по мотивам "личной мести украинской власти".

Во вторник, 2 сентября, ему избрали меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Также стало известно, что подозреваемый пытался уничтожить доказательства преступления.