Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Сын убийцы Парубия воевал в ВСУ и пропал без вести — что известно

Сын убийцы Парубия воевал в ВСУ и пропал без вести — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:02
Сын убийцы Андрея Парубия воевал в 93-й ОМБр и исчез под Бахмутом — что известно о Михаиле Сцельникова
Михаил-Виктор Сцельников. Фото: facebook.com/olena.cernin.ka

Сын подозреваемого в убийстве экс-нардепа Андрея Парубия Михаила Сцельникова оказался украинским защитником, который воевал в рядах ВСУ. Боец 93-й ОМБр Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг" пропал без вести под Бахмутом в мае 2023-го.

Об этом сообщила пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова в комментарии "Слідство.Інфо".

Реклама
Читайте также:

Сын Михаила Сцельникова исчез на передовой

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия во время судебного заседания заявил, что его действия были "личной местью украинской власти". Также он выразил желание, чтобы его обменяли и он мог поехать в Россию "искать тело своего сына" — украинского военного, который пропал без вести на Бахмутском направлении.

Журналисты нашли в базе Clarity-Project данные о военном Михаиле-Викторе Сцельникове, который пропал без вести в мае 2023 года во время боев в Бахмуте.

Михайло Сцельніков - син
Михаил-Виктор Сцельников. Фото: facebook.com/olena.cernin.ka

Пресс-офицер 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила, что Сцельников с позывным "Лемберг" служил в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023-го. В то же время глава патронатной службы бригады Алина Карнаухова подчеркнула, что официально воин до сих пор считается пропавшим без вести, ведь его тело не было найдено.

Михаилу-Виктору на момент исчезновения было 29 лет. До войны он работал программистом и имел активную гражданскую позицию. У бойца осталась жена Марта.

Экс-жена предполагаемого убийцы Парубия сделала заявление

Первой женой обвиняемого и матерью погибшего бойца оказалась львовская писательница Елена Чернинька. В 2024 году она написала книгу "Лемберг: мамочка, ну не плачь" о своем сыне, в которой рассказала о его службе и исчезновении.

Книга Лемберг - фото
Книги Елены Черниньки "Лемберг: мамочка, ну не плачь". Фото: Андриана Стахив

Экс-супруга Сцельникова в комментарии OBOZ.ua, остро отреагировала на поступок бывшего мужа.

"Мы 27 лет не жили вместе, и для меня это... Он просто убил своего ребенка во второй раз. Он не только Андрея Парубия убил, он убил своего ребенка во второй раз. Собственными руками", — сказала женщина.

Напомним, убийство Андрея Парубия произошло во Львове 30 августа. В ходе следственных действий правоохранителям удалось задержать подозреваемого, которым оказался 52-летний житель Львова.

Во время заседания суда подозреваемый признал свою вину перед журналистами и заявил, что совершил преступление по мотивам "личной мести украинской власти".

Во вторник, 2 сентября, ему избрали меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Также стало известно, что подозреваемый пытался уничтожить доказательства преступления.

убийство сыновья пропавшие без вести военнослужащие Андрей Парубий
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации