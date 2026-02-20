Видео
Україна
Погиб три года назад — во Львове похоронят сына писательницы "Лемберга"

Погиб три года назад — во Львове похоронят сына писательницы "Лемберга"

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 18:46
Убийство Парубия — ДНК подтвердила гибель сына подозреваемого
Михаил "Лемберг" Сцельников. Фото: Елена Чернинька/Facebook

Загибель військового Михайла "Лемберґа" Сцельнікова підтвердила ДНК-експертиза. Він вважався зниклим з безвісти під Бахмутом з травня 2023 року 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила мать бойца и львовская писательница Елена Чернинька.

Читайте также:

Гибель Михаила "Лемберга" Сцельникова

"Стоп поиск! На щите! Совпадение сравнительной молекулярной экспертизы 99,9999%... Только что позвонили из Черниговского морга. Вот и все... Приедет Миша в свой родной Львов на похороны примерно через две недели", — сообщила Елена Черницкая.

null
Скриншот сообщения Елены Черницкой

Отметим, что военный пропал без вести в мае 2023 года под Бахмутом в Донецкой области. Тело защитника передали по обмену еще в августе 2025 года.

Также известно, что Михаил Сцельников — сын подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия.

Что известно о деле убийства Парубия

Андрея Парубия убили во Львове 30 августа 2025 года. Неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в политика под видом курьера Glovo. От полученных ранений нардеп погиб на месте.

Уже 1 сентября подозреваемого в преступлении задержали в Хмельницкой области. Покушение готовилось заранее, а сам фигурант имел план побега.

Подозреваемым оказался 52-летний львовянин, который во время судебного заседания признался в преступлении. Он пояснил, что пошел на преступление из-за потери сына, который пропал без вести на фронте. Ему грозит пожизненное заключение.

Уже в октябре к делу Парубия ограничили публичный доступ. Отмечается, что это осуществляется с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Украины.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
