Главная Львов Подозреваемый в убийстве Парубия заявил о пропаже денег во время обыска

Подозреваемый в убийстве Парубия заявил о пропаже денег во время обыска

Дата публикации 24 марта 2026 12:51
Михаил Сцельников в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил о том, что во время обыска у него исчезли деньги. По словам обвиняемого, речь идет о сумме в 200 долларов.

Об этом он заявил в зале суда во вторник, 24 марта, передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Сцельников заявил о пропаже 200 долларов

Подозреваемый сообщил, что из изъятых у него денег исчезли 200 долларов. По его словам, сначала было зафиксировано 1600 долларов, однако в материалах дела уже указано 1400.

Сцельников отметил, что вместе со своим адвокатом планирует обратиться в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора с заявлением о возможном исчезновении средств и вещественных доказательств.

В то же время судебное заседание не состоялось из-за отсутствия одной из судей. Следующее подготовительное слушание по делу назначено на 1 апреля.

Кроме того, в зале суда Сцельников эмоционально обратился к журналистам. Он раскритиковал власть за то, что его не отпустили попрощаться с сыном, который погиб на фронте.

Сын подозреваемого, Михаил-Виктор Сцельников, долгое время считался пропавшим без вести под Бахмутом. В феврале 2026 года его личность удалось идентифицировать по ДНК, после чего гибель была официально подтверждена.

Ранее в СБУ сообщали, что Михаил Сцельников также публично оправдывал российскую агрессию против Украины. В то же время он полностью признал свою вину, объяснив мотив убийства желанием отомстить украинской власти.

Сейчас ему грозит пожизненное заключение. Сцельников является фигурантом сразу нескольких особо тяжких преступлений.

суд убийство Андрей Парубий
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
