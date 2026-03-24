Подозреваемый в убийстве Парубия заявил о пропаже денег во время обыска

Михаил Сцельников в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников заявил о том, что во время обыска у него исчезли деньги. По словам обвиняемого, речь идет о сумме в 200 долларов.

Об этом он заявил в зале суда во вторник, 24 марта, передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Подозреваемый сообщил, что из изъятых у него денег исчезли 200 долларов. По его словам, сначала было зафиксировано 1600 долларов, однако в материалах дела уже указано 1400.

Сцельников отметил, что вместе со своим адвокатом планирует обратиться в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора с заявлением о возможном исчезновении средств и вещественных доказательств.

В то же время судебное заседание не состоялось из-за отсутствия одной из судей. Следующее подготовительное слушание по делу назначено на 1 апреля.

Кроме того, в зале суда Сцельников эмоционально обратился к журналистам. Он раскритиковал власть за то, что его не отпустили попрощаться с сыном, который погиб на фронте.

Сын подозреваемого, Михаил-Виктор Сцельников, долгое время считался пропавшим без вести под Бахмутом. В феврале 2026 года его личность удалось идентифицировать по ДНК, после чего гибель была официально подтверждена.

Ранее в СБУ сообщали, что Михаил Сцельников также публично оправдывал российскую агрессию против Украины. В то же время он полностью признал свою вину, объяснив мотив убийства желанием отомстить украинской власти.

Сейчас ему грозит пожизненное заключение. Сцельников является фигурантом сразу нескольких особо тяжких преступлений.