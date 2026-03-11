Появились новые подробности о киллере, убившем Андрея Парубия

Киллер, убивший Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

В среду, 11 марта, Служба безопасности Украины завершила расследование убийства Андрея Парубия. Следствие установило, что подозреваемый оправдывал агрессию России против Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Роксолана Яворская-Исаенко.

Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт на киллера, который подозревается в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В комментарии Новини.LIVE представитель СБУ рассказала, что в ходе расследования также установили, что фигурант призывал к свержению конституционного строя, оправдывал российскую агрессию и героизировал армию РФ.

Кроме того, следователи нашли охотничий обрез, который он спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище.

"Служба безопасности завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт на киллера, который подозревается в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По результатам следственных действий задокументированы также и новые преступления со стороны фигуранта, в частности его призывы к свержению Конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины.

Также в ходе расследования найден и охотничий обрез, который злоумышленник спрятал в тайнике на Лычаковском кладбище для возможного использования в подрывной деятельности.

Кроме этого, следователи установили, что мужчина также совершал другие преступления. В частности, оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, также он отрицал военные преступления рашистов и героизировал российскую армию", — сообщила пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области в комментарии Новини.LIVE.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Напомним, что 30 августа 2025 года во Львове убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. В последние минуты своей жизни Андрей Парубий направлялся в спортивный зал.

Уже 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемого в убийце нардепа Андрея Парубия задержали. Как известно, убийца совершил в нардепа около 8 выстрелов.

В тот же день, 1 сентября, задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Андрея Парубия.

Во Львове, 2 сентября, состоялось прощание с Андреем Парубием. Чин похорон проходил в Архикафедральном соборе святого Юра.

Во время судебного заседания 2 сентября 2025 года подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признал свою вину. Он признался, что это его личная месть украинской власти. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Во Львове 7 октября 2025 года открыли мемориальную таблицу Андрею Парубию. Памятную доску установили на улице, где убили экс-главу Верховной Рады.

Впоследствии, 24 октября, суд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия в виде ареста до 22 декабря включительно.