Главная Львов Во Львове открыли мемориальную доску Андрею Парубию — фото

Во Львове открыли мемориальную доску Андрею Парубию — фото

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 16:11
Андрею Парубию открыли мемориальную доску во Львове
Открытие мемориальной доски Андрею Парубию. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 7 октября открыли мемориальную таблицу общественному деятелю и народному депутату Андрею Парубию. Памятную доску установили на улице, где убили экс-главу Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Мемориальная доска Андрею Парубию

К 40-му дню гибели Андрея Парубия во Львове открыли мемориальную таблицу. Ее установили на фасаде дома №48 на ул. Академика С. Ефремова, где убили депутата.

Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Открытие мемориальной доски Андрею Парубию. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Открытие мемориальной доски Андрею Парубию. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Мемориальная таблица Андрею Парубию. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Отец Андрея Парубия на открытии мемориальной доски. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Открытие мемориальной доски Андрею Парубию. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Открытие мемориальной доски Андрею Парубию. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Открытие мемориальной доски Андрею Парубию. Фото: Новини.LIVE

Доску открыли отец и дочь Андрея Парубия. Почтить его память пришли десятки людей.

"Такое его предназначение — быть сыном, сыном Украины", — сказал отец политика Владимир Парубий.

Во Львовском городском совете сообщили, что над оформлением мемориальной таблицы город работал вместе с семьей Андрея Парубия. Она выполнена в стиле, который разработал городской департамент архитектуры.

Напомним, к делу Парубия ограничили публичный доступ. В СБУ объяснили это тем, что разглашение отдельных сведений расследования может негативно повлиять на ход следственных действий.

В то же время 3 октября правоохранители обнародовали новые детали в деле убийства политика. Подозреваемый действовал по заказу российских спецслужб и был завербован более года назад.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
