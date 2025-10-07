Андрею Парубию открыли мемориальную доску во Львове

Во Львове открыли мемориальную доску Андрею Парубию — фото
Во Львове 7 октября открыли мемориальную таблицу общественному деятелю и народному депутату Андрею Парубию. Памятную доску установили на улице, где убили экс-главу Верховной Рады.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Мемориальная доска Андрею Парубию
К 40-му дню гибели Андрея Парубия во Львове открыли мемориальную таблицу. Ее установили на фасаде дома №48 на ул. Академика С. Ефремова, где убили депутата.
Доску открыли отец и дочь Андрея Парубия. Почтить его память пришли десятки людей.
"Такое его предназначение — быть сыном, сыном Украины", — сказал отец политика Владимир Парубий.
Во Львовском городском совете сообщили, что над оформлением мемориальной таблицы город работал вместе с семьей Андрея Парубия. Она выполнена в стиле, который разработал городской департамент архитектуры.
Напомним, к делу Парубия ограничили публичный доступ. В СБУ объяснили это тем, что разглашение отдельных сведений расследования может негативно повлиять на ход следственных действий.
В то же время 3 октября правоохранители обнародовали новые детали в деле убийства политика. Подозреваемый действовал по заказу российских спецслужб и был завербован более года назад.
