Андрію Парубію відкрили меморіальну дошку у Львові

Відкриття меморіальної дошки Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE

У Львові 7 жовтня відкрили меморіальну таблицю громадському діячу та народному депутату Андрію Парубію. Пам'ятну дошку встановили на вулиці, де вбили ексголову Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Меморіальна дошка Андрію Парубію

До 40-го дня загибелі Андрія Парубія у Львові відкрили меморіальну таблицю. Її встановили на фасаді будинку №48 на вул. Академіка С. Єфремова, де вбили депутата.

Меморіальна таблиця Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE

Батько Андрія Парубія на відкритті меморіальної дошки. Фото: Новини.LIVE

Дошку відкрили батько та донька Андрія Парубія. Вшанувати його пам'ять прийшли десятки людей.

"Таке його призначення — бути сином, сином України", — сказав батько політика Володимир Парубій.

У Львівській міській раді повідомили, що над оформленням меморіальної таблиці місто працювало разом з родиною Андрія Парубія. Вона виконана у стилі, який розробив міський департамент архітектури.

Нагадаємо, до справи Парубія обмежили публічний доступ. В СБУ пояснили це тим, що розголошення окремих відомостей розслідування може негативно вплинути на хід слідчих дій.

Водночас 3 жовтня правоохоронці оприлюднили нові деталі у справі вбивства політика. Підозрюваний діяв на замовлення російських спецслужб і був завербований понад рік тому.