Україна
Головна Львів У Львові відкрили меморіальну дошку Андрію Парубію — фото

У Львові відкрили меморіальну дошку Андрію Парубію — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:11
Андрію Парубію відкрили меморіальну дошку у Львові
Відкриття меморіальної дошки Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE

У Львові 7 жовтня відкрили меморіальну таблицю громадському діячу та народному депутату Андрію Парубію. Пам'ятну дошку встановили на вулиці, де вбили ексголову Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Меморіальна дошка Андрію Парубію

До 40-го дня загибелі Андрія Парубія у Львові відкрили меморіальну таблицю. Її встановили на фасаді будинку №48 на вул. Академіка С. Єфремова, де вбили депутата.

Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Відкриття меморіальної дошки Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Відкриття меморіальної дошки Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Меморіальна таблиця Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Батько Андрія Парубія на відкритті меморіальної дошки. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Відкриття меморіальної дошки Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Відкриття меморіальної дошки Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE
Відкриття меморіальної таблиці Андрію Парубію
Відкриття меморіальної дошки Андрію Парубію. Фото: Новини.LIVE

Дошку відкрили батько та донька Андрія Парубія. Вшанувати його пам'ять прийшли десятки людей.

"Таке його призначення — бути сином, сином України", — сказав батько політика Володимир Парубій.

У Львівській міській раді повідомили, що над оформленням меморіальної таблиці місто працювало разом з родиною Андрія Парубія. Вона виконана у стилі, який розробив міський департамент архітектури.

Нагадаємо, до справи Парубія обмежили публічний доступ. В СБУ пояснили це тим, що розголошення окремих відомостей розслідування може негативно вплинути на хід слідчих дій.

Водночас 3 жовтня правоохоронці оприлюднили нові деталі у справі вбивства політика. Підозрюваний діяв на замовлення російських спецслужб і був завербований понад рік тому.

вбивство меморіал Львів народні депутати Андрій Парубій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
